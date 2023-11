W latach 80. nad Tarpanem zawisły czarne chmury. Fabryka była krytykowana za jakość, a Tarpan znalazł się na liście produktów, których produkcję należy zakończyć. By ratować sytuację inżynierowie z wielkopolskiej fabryki włożyli do Tarpana jednostki Perkinsa z Ursusa. Może nie było dobrze, ani szybko, ale za to samochód mógł poruszać się na niereglamentowanym oleju napędowym.

W 1985 r. ówczesny wicedyrektor ds. ekonomicznych FSR, znany jako późniejszy minister infrastruktury i wicepremier w rządzie SLD, Marek Pol, odwiedził dyrektora produkcji i sprzedaży w FSC w Lublinie, Andrzeja Malinowskiego. Fabryka w Lublinie była ważna dla Antoninka jako dostawca tylnych mostów, resorów, kół czy wszelkich odlewów. Późniejszy polityk Unii Pracy zapamiętał z tego spotkania monolog ze strony lubelskiego menedżera:

- Ja panu coś powiem szczerze. Nie lubię tej waszej poznańskiej fabryki. Powstała bez sensu, produkuje beznadziejny samochód, nie ma przyzwoitego parku maszynowego. I nigdy też nie lubiłem tego waszego Bobińskiego. Ale jedno, co muszę panu powiedzieć, bo obserwuję was od lat - gdybyśmy my mieli taką ekipę jak wasza, tak waleczną, zapaloną do roboty, broniącą interesów własnej firmy, to z naszymi możliwościami byśmy góry przenosili. Wy przy tej waszej nędznej technologii i wyrobie funkcjonujecie już tyle lat i w dodatku się rozwijacie – powiedział Malinowski.

Trudno o bardziej trafną diagnozę FSR. Oddana załoga, która pracowała na przestarzałych maszynach lub w ogóle bez maszyn produkowała samochód, którym jako tako dało się jeździć, a na dodatek znajdywał on jeszcze klientów za granicą. Do tego wyróżnić należy dyrekcję, która walczyła o zakład zarówno z krytykującymi ją politykami, jak i sceptycznymi w stosunku do Tarpana dziennikarzami. Jednym z bardziej znanych artykułów na temat FSR był tekst Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego w „Polityce”, w którym autor krytykował zakład za marnotrawienie pieniędzy, w tym dewiz.

Nie będzie nowego samochodu i porządnej fabryki

W tych warunkach Tarpan powstawał dalej, ale nie były to łatwe czasy dla FSR. Pierwszym dużym ciosem było zerwanie na początku 1981 r. kontraktu z Fiatem w sprawie produkcji opisywanej wcześniej Tarpagnoli. Bez inwestora i pomysłu na nowy wóz, FSR było łatwym celem do ataku. Wielkopolska fabryka od końca lat 70. mocno liczyła na silnik 4C90, który miał napędzać wszystkie polskie pojazdy dostawcze oraz terenowe. Niestety Andoria, mimo że silnik właściwie był gotowy, nie potrafiła go wdrożyć do seryjnej produkcji.

W FSR wiedziano, że Tarpan z dieslem pod maską mógłby liczyć na nowe rynki zbytu za granicą. Również w Polsce byłby inaczej postrzegany niż do tej pory.

Dzięki uporowi dyrekcji fabryki w 1981 r. FSR podpisało umowę z Pimotem (Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie) w sprawie produkcji pojazdów terenowych w Antoninku. To była ważna umowa przedłużająca życie zakładu. Projektowane w Warszawie samochody terenowe PW (Pojazd Wielozadaniowy) różnych serii były sprawdzane i testowane od końca lat 70. Samochód miał zastąpić w wojsku radzieckie UAZ-y, które nie zawsze przyjeżdżały do Polski o czasie i w takiej liczbie jak chciała tego armia. Poza tym PRL chciała się uniezależnić od ZSRR w tej kwestii.

Próby unowocześnienia Tarpana

Jeszcze przed zerwaniem umowy z Włochami w FSR próbowano zmodernizować Tarpana. Efektem tych prac było kilka prototypów z końcówki lat 70. Jeden z nich wszedł do seryjnej produkcji jako Tarpan 237, w którym zastosowano czarny grill, kierunkowskazy od „malucha”, nowy zderzak oraz przede wszystkim premierową mocniejszą ramę nośną, która pozwoliła zwiększyć ładowność modelu do upragnionych 1000 kg.

Tarpan 237 w zbiorach muzeum motoryzacji "Polskie drogi" spod Końskich, fot. K.Pawłowski

Samochód wszedł na linie produkcyjne w 1983 r. i miał zapowiadać także lepszą jakość wykonania i zmienioną technologię produkcji. Premiera Tarpana 237 zbiegła się z opublikowaniem rządowej listy produktów materiało- i energochłonnych przeznaczonych do zakończenia produkcji, na której znalazł się produkt Antoninka. Tarpan nie był jedyną ofiarą tej listy, na której znalazł się także m. in. silnik S21, który napędzał Tarpany, Żuki i Nysy. Jednostka pamiętająca Warszawę 223 miała być zastąpiona przez silnik 4C90 z Andorii, więc decyzja o zaprzestaniu produkcji była słuszna. Niestety Andoria dopiero pod koniec lat 80. zdołała uruchomić produkcję swoich silników.

Według zapisów zakończenie produkcji Tarpana miało nastąpić w 1985 r. i mogło to oznaczać koniec fabryki. Wszak jeśli samochody PW nie byłyby jeszcze gotowe do momentu zaprzestania montażu Tarpana, ich produkcję można umieścić gdzieś indziej, a zakład po prostu zamknąć.

W Antoninku zaczęto działać - postanowiło wziąć kredyt na dokończenie hali produkcyjnej, w której kiedyś przewidywano produkcję Tarpagnoli. Ale ważniejszym projektem okazał się Tarpan 239D oraz 237D – czyli samochód rolniczy z silnikiem diesla.

Weźmy silnik od Ursusa

Mimo iż pomysł użycia trzycylindrowego silnika od ciągnika rolniczego do samochodu dostawczego wydawał się kuriozalny, FSR zdecydowała się wprowadzić tę koncepcję w życie. Podobno gotowe silniki leżały w Ursusie bezużyteczne, gdyż produkcja licencyjnych Messey Fergusonów szła jak krew z nosa. Pewną liczbę silników Perkinsa AD3.152UR zaaplikowano do Ursusa C-360 tworząc wersje 3P, ale Ursus mógł produkować więcej tych jednostek.

Tarpan 239D, fot, K.Pawłowski

Tarpan z silnikiem diesla był o tyle ciekawym pomysłem, że odpowiadał na kryzys paliwowy w kraju. Wówczas zwykłej benzyny po prostu brakowało, a co za tym idzie wprowadzono limity i system kartkowy na stacjach. Olej napędowy nie wchodził w reglamentację i każdy pojazd z „ropniakiem” pod maską był na wagę złota.

Pierwsze seryjne Tarpany z trzycylindrowym silnikiem z Ursusa pojawiły się na rynku w 1986 roku. Wersja oznaczona symbolem 239D była najbardziej popularna i oznaczała pojazd skrzyniowy z plandeką i drewnianą paką. Co ciekawe w porównaniu do wcześniejszych wersji pakę obniżono, by łatwiej było wkładać i wyjmować towar. Wersja 237D była klasyczną odmianą Tarpana, z przesuwną ścianą tylną w starym stylu.

Tarpan 237D ze zbiorów Muzeum Rolnictwa i Przem. Spoż. w Szreniawie, fot. K.Pawłowski

- W tym czasie w Zakładach Ursus znajdowało się 1000 silników do ciągników rolniczych bez kabin. Silniki o ogromnej wartości niszczały a zatem władze wydały polecenie by FSR zagospodarowało je w Tarpanach. 1 kwietnia 1983 r. zbudowano w szybkim tempie prototyp Tarpana 239D. Model okazał się oszczędny w eksploatacji - na 100 km zużywał 7,5 l oleju napędowego a jego koszt użytkowania był zbliżony do eksploatacji Fiata 126p zasilanego benzyną. (…) Przeprowadzone uzupełniające badania homologacyjne wykazały, że samochód Tarpan D237, analogicznie jak samochód Tarpan 239D, nie spełniał wymagań rozporządzenia Ministra Komunikacji z 8 grudnia 1983 r. w części dotyczącej poziomu hałasu zewnętrznego. Pozostałe własności techniczne i eksploatacyjne pojazdu spełniały normy polskich przepisów – pisał na podstawie zapisów z badań ITS na łamach „Techniki Transportu Szynowego” z 2015 r. Bartosz Zakrzewski.

Co mogło wyjść z niezbyt dopracowano i koślawego pickupa rolniczego oraz trzycylindrowego silnika z traktora? Lekko mówiąc - samochód nie był majstersztykiem inżynierii. Tarpan z dieslem był strasznie głośny. Poza tym na biegu jałowym trząsł się bardziej niż Shakin’ Stevens w teledysku, poza tym posiadał źle dobraną skrzynię biegów, co skutkowało wyjątkowo marną dynamiką. Mimo swoich wad Tarpan z silnikiem Ursusa stał się hitem FSR. Po pierwsze dzięki niemu fabryka produkowała samochody dalej, a o feralnej liście zapomniano. Poza tym Tarpan z dieslem pod maską po prostu się dobrze sprzedawał.

Tarpan może nie był ideałem, ale był i można był go kupić, a następnie jeździć, tankując bez kartek. Z plusów należy wymienić spory prześwit wynoszący 205 mm, proste zawieszenie – tym razem zastosowano z przodu resory. W efekcie nowy Tarpan stał się samochodem mocniejszym pod względem konstrukcyjnym i jeszcze bardziej nadawał się leśne dukty, polne drogi i obsługę gospodarstw rolniczych.

Tarpan 237 przerobiony na wersję znaną z modelu 239D, fot. K.Pawłowski

Honker zakończył historię Tarpana

Wszystko co dobre szybko się kończy. Po zmianach politycznych 1989 r. i zniesieniu kartek na paliwo, zainteresowanie Tarpanem spadło do minimum – po 1990 r. sprzedawano zaledwie kilkaset sztuk rocznie. Zatem dopiero na początku lat 90. produkcja kuriozalnego Tarpana straciła sens. Historia klasycznego Tarpana zakończyła się w 1994 roku, choć nowe egzemplarze były jeszcze dostępne u sprzedawców w 1995 roku.

Na szczęście dla FSR w 1988 r. w Antoninku rozpoczęto produkcję czteronapędowego Tarpana Honkera. Początki pojazdu przeznaczonego dla wojska, leśników, policji, straży pożarnej i innych służb trafiły w bardzo zły okres. Po pierwsze cały czas brakowało motoru z Andorii, więc pierwsze Honkery napędzały silniki benzynowe z FSO, a potem importowane diesle z Włoch (Iveco Sofim).

Tarpan Honker jako wojskowy ambulans, fot. K.Pawłowski

Volkswagen ratuje fabrykę

Z drugiej strony obiecane zamówienia od służb nie przychodziły. Armia zamiast kupić opracowane częściowo przez siebie auta, zakupiły na początku lat 90. Mercedesy G. W efekcie Honkerów powstawało mało - zbyt mało by utrzymać fabrykę, w tym nową halę przeznaczoną dla Honkerów. Montaż pierwszych polskich pojazdów 4x4 trwał w Wielkopolsce do 1995 roku, kiedy to prawa do produkcji polskich terenówek przejęło Daewoo Motor Polska.

Problemy ze zbytem klasycznych Tarpanów oraz Honkerów sprawiły, że FSR potrzebowała inwestora bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

- Zapraszaliśmy do rozmów większość znaczących koncernów samochodowych świata. Wiele przysłało swoich specjalistów dla zapoznania się z firmą. Długo rozmawialiśmy z Fiatem oraz Iveco. Niestety, nie udało się. Ze Stanów Zjednoczonych przyjechał specjalista z Chryslera, żeby sprawdzić, czy nie uda się im uruchomić u nas produkcji. Był też Ford, Opel, Renault i Citroën. Przez wszystkich potencjalnych inwestorów byliśmy traktowani poważnie, z uwagi na oferowany kompletnie nowy zakład, skrojony na miarę około 30 tys. samochodów rocznie, z nowoczesną lakiernią – wspominał Marek Pol w książce „Od Tarpana do Volkswagena”.

Rozmowy prowadzono także z Volkswagenem, który na początku był sceptycznie nastawiony do Antoninka. Na szczęście dzięki kontaktom Jana Kulczyka, ówczesnego importera samochodów Volkswagen do Polski, udało się nakłonić Niemców do poważnych rozmów.

Na początku w Poznaniu miały powstawać Volkswageny Taro, czyli pickupy na bazie Toyoty Hilux. Fabrykę wizytowali zarówno specjaliści z Polski, jak i Japonii. Potem powstała koncepcja produkcji modelu LT, zaś strona polska marzyła nowym Tranporterze T4. Rozmowy trwały dwa lata i były bardzo trudne. W międzyczasie fabryka chwilami stała z produkcją i pracowników proszono o przyjście tylko wtedy, gdy w okolicy byli przedstawiciele Volkswagena.

Wreszcie w 1993 r. powstała spółka joint venture zawarta z Volkswagenem. Dzięki temu w Antoninku montowano na potrzeby rynku polskiego pojazdy niemieckiego koncernu, m. in. Skody Felicie, Volkswageny Transportery czy Audi A6. Od 1995 roku firma Tarpan sp. z o.o. zaczęła działać pod szyldem Volkswagen Polska i w całości przeszła pod kuratelę Niemców.