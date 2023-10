Ciągniki nowe są kosmicznie drogie, rośnie więc rynek wtórny. Na amerykańskich aukcjach maszyn używanych ceny jednak też w górę, a jeśli chodzi o egzemplarze kolekcjonerskie to już prawdziwe cenowe szaleństwo.

W tym miesiącu na amerykańskiej internetowej aukcji kolekcjonerskiej w Chesterfield, stan Illinois, padła bowiem astronomiczna kwota za 50-letni ciągnik John Deere.

Cena astronomiczna, ale ciągnik John Deere 6030 wyjątkowy

Ciągnik z napędem na tylną oś John Deere 6030 z 1973 roku został sprzedany za 150 870 dolarów, co przeliczając po aktualnym średnim kursie amerykańskiej waluty, daje nam kwotę prawie 640 tys. złotych.

Fot. mat. prasowe

Wylicytowany za zawrotne pieniądze John Deere 6030, z wyjątkiem odnowionego wnętrza kabiny oraz opon, zachował się praktycznie w oryginale i jest w pełni sprawny. Fabryczny lakier w wielu miejscach nie stracił nawet połysku, co może świadczyć o tym, że poprzedni właściciel czy też właściciele wyjątkowo o niego dbali. Będąc jednak szczerym, to przy przebiegu nieco ponad 5700 godzin – sprzedający zapewniali o jego autentyczności – za wiele przez te prawie pięć dekad się nie napracował.

Fot. mat. prasowe

Jednak to co czyni go naprawdę wyjątkowym to fakt, że posiada 6-cylindrowy, wolnossący silnik o pojemności 8,7 litra i mocy 141 KM, a ta specyfikacja w przypadku modelu 6030 oferowanego w latach 1972 – 1977 była tylko epizodem. Ale o tym za chwilę.

John Deere 6030, czyli ogromna moc tylko na tylną oś

Amerykański producent turbodoładowane silniki w swoich traktorach zaczął stosować w 1969 roku wraz z wypuszczeniem modelu 4520. Model 6030 był więc jednym z pierwszych z tego typu jednostkami.

John Deere 6030 produkowany był w zakładach Waterloo od września 1971 do czerwca 1977 roku, ale te najwcześniejsze egzemplarze wychodziły jako rok modelowy 1972 – oficjalna prezentacja odbyła się w marcu 1972.

Fot. mat. prasowe

Ciągnik od początku produkcji dysponował mocą 175 KM (ale można go było podkręcić do ponad 200 KM) uzyskiwaną z 6-cylindrowego, turbodoładowanego silnika o pojemności 8,7 litra. Z silnikiem sparowano skrzynię Syncro-Range z ośmioma biegami do przodu i dwoma do tyłu, zastosowano tylny podnośnik o udźwigu 2680 kg oraz WOM oferujący 1000 obr./min. Rozstaw osi traktora to 264 cm, a jego waga to 8246 kg. Opcjonalnie dostępna była klimatyzowana kabina.

Model 6030 bardzo długo pozostawał najmocniejszym ciągnikiem John Deere z napędem na tylną oś, jaki wyjechał z fabryki w Waterloo. Zdetronizował go dopiero model 4960 2WD o mocy 200 KM produkowany w pierwszej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku.

Fot. mat. prasowe

Ciągnik 6030 sprzedawał się całkiem dobrze, ale do fabryki zaczęły dochodzić głosy farmerów, że ta moc jest za duża jak na ciągnik z napędem na jedną oś i chętnie przy tych gabarytach kupiliby coś słabszego.

Producent poszedł im więc na rękę i w 1973 roku wprowadził do produkcji model 6030 z tym samym silnikiem, ale bez turbodoładowania, który oferował wspomnianą już w tekście moc 141 KM.

Jednak szybko okazało się, że tych amerykańskich farmerów chcących kupić słabszego John Deere’a 6030 nie było zbyt wielu i cała produkcja tej wersji skończyła się (w roku wprowadzenia do produkcji) na liczbie 45, z czego sporo egzemplarzy zostało sprzedanych za granicą. Szacuje się, że do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych przetrwały 23 ciągniki 6030 z silnikiem bez doładowania. Dla porównania napiszmy, że tych z turbo o mocy 175 KM powstało, wg różnych szacunków, 4020-4028 sztuk.

Fot. mat. prasowe

I właśnie jednym z tych 23 egzemplarzy jest opisywany dzisiaj „Jelonek”.

Dwa najdroższe traktory John Deere 6030 w historii amerykańskich aukcji

Amerykanie lubują się we wszelkiego rodzaju statystykach, więc szybko ustalili, że sprzedany w Illinois 50-letni ciągnik John Deere to najdrożej sprzedany egzemplarz modelu 6030 (rocznik 1972 – 1977) w historii. Co ciekawe, na drugie miejsce tej klasyfikacji trafił sprzedany na tej samej aukcji John Deere 6030 Turbo, także z roku 1973. Został on wylicytowany za 81 855 dolarów.

John Deere 6030 Turbo, 1973 rok, 81 855 dolarów, fot. mat. prasowe

Zestawienie cenowe wszech czasów ciągnika John Deere 6030 prezentujemy poniżej, przy czym w zaistniałej sytuacji są to miejsca od trzeciego w dół.