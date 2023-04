Niejednokrotnie pisaliśmy, że obrót starymi, zabytkowymi maszynami rolniczymi może być dobrym interesem. W USA dobrze o tym wiedzą. Niedawno na jednej z aukcji sprzedano ciągnik IHC 756 Farmall z 1969 roku za całkiem niezłą sumkę.

IHC 756 Farmall o mocy 69 KM (51.5 kW) osiąganej przy 2300 obr./min, został sprzedany przed Świętami Wielkanocnymi na aukcji we wsi Athens, w amerykańskim stanie Wisconsin. Ciągnik z 1969 roku i z przebiegiem 6780 godzin osiągnął cenę 19 tys. dolarów amerykańskich, co przy aktualnym, średnim kursie dolara daje około 80 tys. zł.

Ponieważ Amerykanie lubują się w prowadzeniu wszelkiego rodzaju statystyk, szybko podali, że jest to drugi najdrożej sprzedany egzemplarz ciągnika IHC 756 Farmall w Stanach Zjednoczonych. Poniżej prezentujemy tę statystykę, więc możecie się z nią zapoznać.

I jeszcze zdjęcie rekordowego, pięknie odrestaurowanego modelu IHC 756 z 1969 r., sprzedanego dwa lata temu za 21 tys. dolarów na aukcji kolekcjonerskiej Mecum Gone Farmin’ w East Moline, stan Illinois.

Produkowany w USA i Australii

Traktor IHC 756 Farmall wytwarzany był w latach 1967-1983, w amerykańskiej fabryce zlokalizowanej w mieście Rock Island, Illinois oraz w australijskim mieście Geelong. Przy czym w tym pierwszym miejscu produkcja trwała do 1971, a drugim do 1983 r.

W maszynie montowane były dwa rodzaje 6-cylindrowych silników International Harvester. Ten o pojemności 5,1 l zasilany był olejem napędowym, a 4,8-litrowy benzyną lub LPG. Skrzynia biegów oferowała 16 biegów do przodu (cztery biegi w dwóch zakresach plus wzmacniacz momentu) i 8 do tyłu, a WOM 540/1000 obr./min.

Ciągnik posiadał ponadto hydrostatyczny układ kierowniczy, niezależne hydrauliczne hamulce tarczowe, a w opcji kabinę z ogrzewaniem i klimatyzacją. Produkowane były również wersje z napędem na obie osie.

Opisany model IHC 726 Farmall w 1971 r. kosztował 8300 dolarów amerykańskich.

IHC, Case IH i… Terminator

IHC to skrót od nazwy nieistniejącego już amerykańskiego przedsiębiorstwa, International Harvester Company, które powstało w 1902 roku i produkowało różne maszyny pod marką International.

W 1984 roku firma International Harvester Company, a dokładniej jej rolnicza część, została sprzedana przedsiębiorstwie Tenneco Case Corporation, co dało początek dzisiejszej marce Case IH. Nazwa Farmall też przetrwała – sygnowane są nią kompaktowe ciągniki wspomnianego Case IH.

Napisaliśmy sprzedana została jej rolnicza część, ponieważ firma International Harvester Company produkowała też m.in. ciężarówki, a jedną z najbardziej znanych jest śmieciarka tej marki pojawiająca się na samym początku kultowego filmu „Terminator” z 1984 r.