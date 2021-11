66 metrów to mało. Fasterholt - nowe ramiona do swoich deszczowni

Od przyszłego sezonu do oferty firmy Fasterholt, której dystrybutorem w Polsce jest APH Group Polska, wejdą dwa nowe rodzaje ramion do modeli samobieżnych deszczowni Fasterholt.

Deszczownie Fasterhold serii FM4000 i FM5000 otrzymają już od 2022 r. nowy rodzaj ramion, które firma zdecydowała się wprowadzić na życzenie użytkowników samobieżnych deszczowni. Nowe ramiona to:

DL 66 Pro - ramię w pełni składane i rozkładane za pośrednictwem hydrauliki ciągnika. Jego szerokość robocza 66 m podzielona jest na 10 sekcji (po 5 z każdej strony ramienia). Pozwala to na pracę deszczownią w czterech różnych szerokościach roboczych: 27 m, 42 m, 53 m oraz 66 m. Dzięki temu deszczownia jest uniwersalna i może być dopasowana do nawadnianego pola.

Hydraulicznie można także regulować wysokość nawadniania w zakresie od 2 do 3,2 m. W standardzie deszczownia ma zamontowane dysze Komet KPT-Twister. Na końcach ramion zamontowane są końcówki Komet KTW, dzięki czemu, jak zapewnia producent, szerokość robocza deszczowni może dochodzić nawet do 100 m.

DL 45 - to także ramię, którym steruje hydraulika ciągnika. Ma szerokość 45 m i podzielona jest na 6 sekcji. Podobnie jak w większym modelu deszczownia w standardzie ma zamontowane dysze Komet KPT-Twister. Na końcach ramion zamontowane są końcówki Komet KTW.

Wprowadzenie do oferty nowego typu ramion do samobieżnych deszczowni Fasterholt jest wynikiem konsultacji z użytkownikami, którzy oczekiwali maszyny odpornej na wpływ wiatru w procesie nawadniania. Po przeprowadzeniu wielu testów polowych i ich pozytywnym odbiorze przez klientów producent deszczowni zdecydował o wprowadzeniu opcji do oferty od sezonu 2022.