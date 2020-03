A gdyby Claas sprzedawał u nas takie kombajny jak ten?

Polacy pomimo światowych trendów w wielu przypadkach, bardzo często w niepotrzebnej kontrze do Europy i USA chcą lub wręcz pragną koniecznie mieć prawie każdą maszynę na własność. W innych krajach bardzo popularne jest natomiast wspólne użytkowanie maszyn, a szczególnie tych bardzo drogich.

Claas Crop Tiger 40 Multicrop, fot. facebook Claas

Stąd nasza niecodzienna propozycja. A co gdyby firma z Harsenwinkiel zaczęłaby import i sprzedaż w naszym kraju prostych konstrukcyjnie kombajnów oferowanych w Indiach i innych państwach azjatyckich? Może w te sposób prawie każdy polski rolnik miałby na podwórku swój nowiutki upragniony okręt żniwny.

Chodzi o kombajn o nazwie Crop Tiger 40 Multicrop. Prosta konstrukcja z jednym bębnem młócącym, podwójnym ślimakowym odrzutnikiem słomy oraz system separacji opartym na klawiszach to pestka dla każdego naszego mechanika. Jak twierdzi producent kombajn nada się do omłotu prawie wszystkich rodzajów roślin: pszenicy, kukurydzy, ryżu, basmati, słonecznika, soi, ciecierzycy, gorczycy, fasoli mung, groszku itp.

Kolejna jego zaleta to prosty silnik indyjskiej firmy Tata (tak, ta co produkuje również auta) o mocy 76 KM i wg producenta o bardzo dużym momencie obrotowym oraz indyjskiej normie spalin Bharat Etap III – nasi wspomniani szpece od napraw z normą Bharat również by sobie bez żadnego problemu poradzili!

Do wyboru są również dwa rodzaje hederów do różnych rodzajów roślin oraz w opcji układ gąsienicowy, pewnie wielu kaskaderów polowych wyratowałby z opresji.

Jedyny problem z Claasem Crop Tiger 40 Multicrop to brak kabiny, ale indyjska fabryka zapewnia, że okręcik żniwny posiada wysokiej jakości baldachim z wysokiej jakości włókna dla maksymalnego komfortu operatora. Poza tym jeśli komuś wspomniany daszek nie wystarczy, to w Polsce jest wiele firm robiących kabiny pod różne zamówienia.

I na koniec cena – 100 tys. za nowiutką maszynę prosto z fabryki, z gwarancją itd., itp.

Ciekawi jesteśmy Waszej opinii na ten temat takich maszyn. Czy miałyby jeszcze szansę zaistnieć w Polsce?