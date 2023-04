W nadchodzących tygodniach odbędzie się wiele ciekawych licytacji komorniczych, na których będzie można wylicytować m.in. ciągniki rolnicze takich marek, jak chociażby Zetor, Ursus, New Holland, Farmtrac, Renault, czy Same. Jakie są ceny oferowanego sprzętu?

Sprzedaż maszyn na drodze licytacji komorniczej odbywa się na następujących zasadach: w czasie pierwszej licytacji ceny ofertowe wynoszą ¾ ceny oszacowania. Jeśli zaś maszyna nie zostanie wówczas sprzedana, to w drugim terminie jej cena wynosi ½ ceny oszacowania.

Zakup maszyny od komornika

W sytuacji, w której dłużnik nie jest w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań, jednym ze sposobów wyegzekwowania należności jest komornicze zajęcie mienia należącego do kredytobiorcy, a następnie próba jego sprzedaży na licytacji komorniczej. Często jest to jedyna szansa na odzyskanie należnych wierzycielowi środków.

Ogłoszenia komornicze

Komornicy udostępniają ogłoszenia dotyczące licytowanego mienia zarówno na własnych stronach internetowych, jak również na portalach zbiorczych, które zdecydowania ułatwiają wyszukiwanie interesującego sprzętu.

Niestety jakość ogłoszeń pozostawia bardzo wiele do życzenia - często nie dowiemy się z nich jaki jest model sprzedawanej maszyny, czy rok produkcji, a zdjęcia licytowanego sprzętu występują niezwykle rzadko.

Nie mamy również co liczyć na przekazanie jakichkolwiek informacji nt. stanu technicznego maszyny będącej przedmiotem sprzedaży. W praktyce osoby zainteresowane zakupem, muszą często jechać na miejsce licytacji niejako "w ciemno" i dopiero tam mogą ocenić, czy konkretny sprzęt jest godzien uwagi.

Co kupimy tym razem?

W nadchodzących tygodniach zlicytowane zostaną ciągniki rolnicze oraz wiele maszyn i urządzeń służących do produkcji rolniczej. Poniżej zamieszczamy najciekawsze naszym zdaniem oferty:

Model ciągnika Rok produkcji Data licytacji Miejsce licytacji (województwo) Typ licytacji Cena oszacowania [zł brutto] Cena wywołania [zł brutto] Ursus 51312 z ładowaczem 1999 20.04 Przykona (wielkopolskie) pierwsza 54 300 40 725 Farmtrac 7110DT b.d. 21.04 Rogowo (kujawsko-pomorskie) pierwsza 93 700 70 275 Farmtrac 670DT b.d. 21.04 Rogowo (kujawsko-pomorskie) pierwsza 57 000 42 750 Renault R7822 1996 21.04 Kamień Pomorski (zachodniopomorskie) pierwsza 36 900 27 675 New Holland TL90A 2006 10.05 Zakrzewice (wielkopolskie) pierwsza 72 200 54 150 Ursus C-330 1975 11.05 Dymaczewo Stare (wielkopolskie) pierwsza 12 000 9 000 Zetor 7211 1991 24.05 Pępowo (wielkopolskie) pierwsza 22 400 16 800 Same Iron 120 2006 24.05 Pępowo (wielkopolskie) pierwsza 67 300 50 475

Aby wziąć udział w licytacji

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest na ogół wpłacenie rękojmi w wysokości 10 proc. sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Licytant, który wygra przetarg musi uiścić resztę wpłaty w dniu następnym. Pozostali licytanci otrzymują zwrot rękojmi niezwłocznie po zakończeniu licytacji.

Pamiętajmy, że każda z licytacji może zostać odwołana przez komornika bez podania przyczyn, dlatego też jeśli jesteśmy zainteresowani konkretną licytacją, to warto jest zadzwonić do komornika dzień przed jej planowanym odbyciem i zapytać o to, czy przypadkiem nie została ona odwołana. Dzięki temu będziemy mogli zminimalizować ryzyko straty czasu i paliwa.

Co z oględzinami maszyny przed licytacją?

Komornicy na ogół umożliwiają obejrzenie maszyny w dniu licytacji, czasami istnieje możliwość indywidualnego umówienia się z komornikiem na oględziny.

W czasie oględzin osoba zainteresowana może sprawdzić stan techniczny maszyny oraz odpalić ją. Niestety często na tym kończą się możliwości weryfikacji. Z informacji od rolników wynika, że sporadycznie umożliwia się im krótką jazdę do przodu i do tyłu. Jakakolwiek dłuższa jazda próbna, czy próba polowa podczas pracy jest niemożliwa.