fot. Artur Tłustochowicz

DA Landtechnik z miejscowości Niniew w Wielkopolsce to stosunkowo młoda firma, gdyż maszyny rolnicze produkuje dopiero od 2014 roku. W swojej ofercie posiada jednak ciekawe propozycje, takie jak chociażby podwójny wał tnący Katana Cut.

O wysokiej jakości maszyn DA Landtechnik niech świadczy fakt, że zdecydowana ich większość wysyłana jest to krajów Europy Zachodniej oraz Japonii, a tylko 10 proc. sprzedawana jest w Polsce.

Przedni podwójny wał tnący DA Landtechnik Katana Cut to ciekawa opcja dla mulczera i sposób na lepsze wykorzystanie ciągnika

Podwójny wał tnący DA Landtechnik Katana zawieszany na przednim TUZ ciągnika pozwala na zagregowanie maszyn – z tyłu zaczepiamy przykładowo siewnik talerzowy – i po pierwsze oszczędzamy paliwo, a po drugie mamy lepiej obciążony ciągnik, co przekłada się bezpośrednio na jego lepszy uciąg.

Oczywiście przy takiej konfiguracji potrzebujemy mocnego „konia pociągowego”, bo sam wał tnący do uzyskania zadowalających efektów potrzebuje odpowiedniej prędkości.

– Na Opolagrze wystawiamy trzymetrową wersję wału Katana Cut, ale już na Agroshow w Bednarach będzie premiera wału czterometrowego, a docelowo będzie jeszcze „piątka”, „szóstka” i docelowo „dziewiątka”, przy czym ten ostatni będzie zestawiony na zasadzie „butterfly’a” – przodu jedna a z tyłu dwie „trójki”, czyli podobnie jak w zestawach kosiarek – tak wał tnący prezentował Mateusz Dyoniziak z firmy DA Landtechnik..

Dwa tnące wały spiralne o średnicy 370 mm do skutecznego cięcia międzyplonów i resztek pożniwnych

Przedni podwójny wał tnący DA Landtechnik Katana Cut to maszyna o dokładnej szerokości roboczej 2,95 metra, a zapotrzebowanie mocy wg producenta to od 120 KM wzwyż.

– W podstawowej wersji mam dwa tnące wały spiralne o średnicy 370 mm każdy z amortyzacją gumową, tak jak w talerzówce. Amortyzatory gumowe poprzez delikatne wahania pozwalają na kopiowanie terenu. Do tego wał dodatkowo może być wyposażony w listwę ścinającą, która „kładzie” rośliny przed maszyną gwarantując lepsze przecięcie – kontynuował Mateusz Dyoniziak.

Ponadto listwowy wał tnący możemy wyposażać, w zależności od potrzeb, jeszcze w dodatkowy balast.

– Sam wał waży około 1000 kg plus listwa ścinająca 250 kg. Do tego, z zależności na jakich glebach pracujemy i przy jakich roślinach, można sobie dołożyć pakiet obciążników od 300 do maksymalnie 500 kg. Na lżejszych glebach wystarczy nam sam wał bez obciążników, a im gleba cięższa tym dokładamy balastu – tłumaczył przedstawiciel firmy DA Landtechnik.

Ile kosztuje przedni podwójny wał tnący DA Landtechnik Katana Cut?

Na to pytanie odpowiedział nam oczywiście Mateusz Dyoniziak. Dodajmy, że na wystawie w Kamieniu Śląskim maszyna, tak jak na dołączonych zdjęciach, stała w konfiguracji z przednią listwą ścinającą, oświetleniem i bez balastu.

– Tak jak tutaj stoi, czyli z listwą, wał kosztuje 27 tys. zł, plus 1800 zł za oświetlenie i jakby ktoś chciał balasty 300 kg to jeszcze dodatkowo 2800 zł. Wszystkie ceny netto. Czas oczekiwania wynosi około 3 miesięcy – zakończył przedstawiciel firmy DA Landtechnik.