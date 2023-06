Zobacz galerię

W trakcie tegorocznej wystawy Opolagra, na stoisku spółki Devisioner, po raz pierwszy można było zobaczyć indyjski ciągnik, a raczej ciągniczek z napędem na obie osie TAFE 6028 o ciekawej, nowoczesnej stylistyce i mocy 24,4 KM. Zobaczcie co oferuje.

Wystawa Opolagra na lotnisku w Kamieniu Śląskim była miejscem pierwszej w naszym kraju prezentacji indyjskiego ciągnika z napędem na obie osie TAFE 6028.

– Ciągnik TAFE 6028 to nowość na naszym rynku, dopiero wchodzimy z nim do Polski. Na Opolagrze jest jego prapremiera, a premiera oficjalna odbędzie się w październiku, ale wszystko zależy jeszcze od decyzji indyjskiego producenta – tak nowy model ciągnika TAFE anonsował Damian Woźniak, generalny dyrektor handlowy spółki Devisioner, która sprowadza je do naszego kraju.

TAFE 6028, czyli zwinny i wszechstronny Hindus

Traktorek TAFE 6028 może być wykorzystywany do prac w gospodarstwie, ogrodnictwie, sadownictwie, przy pracach komunalnych, architekturze krajobrazu oraz w pielęgnacji przestrzeni trawiastych (murawy sportowe itp.) jak i zimowej obsłudze dróg i obiektów.

To co czyni go maszyną uniwersalną to jego stosunkowo duży prześwit równy 260 mm, mały promień skrętu 2,4 metra oraz niewielkie wymiary – wysokość 2310 mm (w wersji ROPS), szerokość 1215 mm oraz masa całkowita 1095 kg.

Ponadto w zależności od wykonywanej pracy można go wyposażyć w różne rodzaje ogumienia: rolnicze, komunalne czy te do obsługi nawierzchni z murawą.

Ciągnik TAFE 6028 i jego parametry techniczne

Traktor TAFE 6028 wyposażony jest w 3-cylindrowy silnik Mitsubishi Stage V o pojemności 1318 cm3 i wspomnianej mocy 24,4 KM, mechaniczną skrzynię przekładniową oferującą 9 biegów do przodu i 3 wsteczne, tylny podnośnik o udźwigu 739 kg, WOM 540/750 obr./min oraz pompę hydrauliczną o wydajności 26 l/min i jednosekcyjny rozdzielacz z dwoma szybkozłączami.

Ponadto TAFE 6028 na swoim pokładzie ma system i-Sense Auto Draft, pozwalający na ujednolicenie głębokości pracy narzędzia w celu uniknięcia przeciążenia silnika oraz pokrętło regulacji podnośnika umożliwiające regulację szybkości opuszczania oraz blokowania ramion podnośnika w położeniu transportowym.

Cena traktorka TAFE 6028 w przedsprzedaży to 39990 zł netto

Sprzedaż traktorka TAFE 6028 na polskim rynku powoli się rozkręca, a jego cena w przedsprzedaży (z ramą ROPS i bez przedniego ładowacza) wynosi 39900 zł netto – cena regularna to 45000 zł netto. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić formularz pre-order dostępny na stronie tafe.pl. Do ciągnika TAFE 6028 można także dokupić polską kabinę.

– Mamy już około 30 sztuk w Polsce, jest więc on praktycznie dostępny od ręki. Dodam jeszcze, że na razie w naszej ofercie mamy tylko ten model, ale na przełomie roku będę dostępne jeszcze ciągniki TAFE o mocach 40, 50 i 70 KM – zakończył Damian Woźniak.

Jak zostało wspomniane na początku dystrybucją w Polsce ciągników TAFE zajmuje się spółka Devisioner z siedzibą w Warszawie oraz z punktami sprzedaży (a także serwisem i sklepami z częściami zamiennymi) w Koszalinie, Obornikach Wielkopolskich, Kielcach, Łomży, Bielsku Podlaskim oraz Dobrym Mieście.

TAFE jest powiązane z amerykańskim koncernem AGCO

Indyjski producent TAFE (Tractors and Farm Equipment Limited), założony w 1960 roku w Chennai, to trzeci co do wielkości producent ciągników na świecie i drugi co do wielkości na rynku krajowym pod względem ilości wytwarzanych maszyn. W Indiach posiada około 25 proc. udziału w rynku ciągników.

TAFE sprzedaje ciągniki pod markami Massey Ferguson, TAFE Tractors, Eicher Tractors oraz serbskim logo IMT.

Warto wspomnieć jeszcze, że TAFE od ponad 60 lat współpracuje z firmą Massey Ferguson (produkuje dla nich niektóre modele) i jej aktualnym właścicielem AGCO Corporation, a obecnie Hindusi są znaczącym udziałowcem w tym amerykańskim koncernie.