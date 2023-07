Ciągnik Iseki TLE 4550 AL to bardzo ciekawa propozycja z Japonii, ale nienależąca do najtańszych, fot. Artur Tłustochowicz

Japońskie ciągniki Iseki są wciąż mało znane w naszym kraju, a oferując stosunkowo prostą konstrukcję charakteryzują się wysoką jakością i niezawodnością. Do największych modeli oferowanych u nas należy Iseki TLE 4550 AL o mocy 54,4 KM.

Iseki to po innych japońskich markach Kubota oraz Yanmar, trzeci pod względem wielkości producent maszyn rolniczych w tym kraju.

Ciągniki Iseki produkowane są w całości w Kraju Kwitnącej Wiśni, no może w niektórych przypadkach z wyjątkiem kabin

– Traktor Iseki TLE 4550 zrobiony jest w Japonii. Ma czterocylindrowy silnik o pojemności 2,4 l o mocy prawie 55 koni przekazywanej na 4 koła i wysokim momencie obrotowym 175 Nm przy 1600 obr./min. Silnik produkcji Iseki to jednostka nowej generacji, oczywiście z wtryskiem common rail i filtrem cząstek stałych, żeby spełniać najnowsze normy emisji spalin Stage V. Charakteryzuje się on bardzo ładną kulturą pracy, chodzi tak jak „dostawczak”. Ponadto ta bardzo prosta maszyna ma 12 biegów do przodu i 12 do tyłu na mechanicznym rewersie – tak prezentował opisywany ciągnik Bartłomiej Krak, szef sprzedaży i rozwoju marki Iseki na Polskę.

W standardzie dostępne są 2 wyjścia hydrauliczne, czyli jedna sekcja – dokupić można drugą sekcję na osobnej dźwigni albo zdecydować się na układ trzysekcyjny sterowany dżojstikiem. Tylny TUZ japońskiego ciągnika to 1200 kg udźwigu, WOM to 540 obr./min, wydatek pompy hydraulicznej wynosi 32,2 l/min, a maksymalna prędkość to 27 km/godz.

– Przedni TUZ i WOM są dostępne na życzenie, podobnie jak kabina, ale tylko produkcji polskiej, bo Japończycy w tym modelu jej nie oferują. Kabina w zależności od wyposażenia – bo jeden klient chce kabinę z budżetową specyfikację, drugi z klimatyzacją, z wyciszeniem oraz matami wygłuszającymi od spodu – to koszt od 18 do 25 tys. zł – dodawał Bartłomiej Krak.

Ciągnik Iseki TLE 4550 AL nie posiada haków na tylnych cięgłach, natomiast dilerzy bardzo często na życzenie klientów takowe montują.

Ile kosztuje japoński ciągnik Iseki TLE 4550 AL i jak z dostępnością?

– Traktor Iseki TLE 4550 AL cennikowo to jest 117 tys. zł netto w tej chwili. Te modele mamy w miarę od ręki, w zależności u którego dealera chcemy dokonać zakupu, ale mamy też do dyspozycji kilkadziesiąt sztuk stojących w magazynie centralnym na tę część Europie zlokalizowanym w Niemczech. Tak więc z dostępnością nie ma raczej problemu – informował Krak.

Ciągnik Iseki TLE 4550 AL nie należy więc do najtańszych, ale przykładowo egzemplarz wystawiony w trakcie tegorocznej Opolagry na stoisku dealera Agroserwis Popanda ze Strzelec Wielkich został sprzedany za 105 tys. zł.

Ciągnik Iseki TLE 4550 AL to uniwersalna maszyna i popularna marka w Niemczech

O przednich mostach stożkowych krążą różne opinie, ale zapewniają one mniejszy promień skrętu i większy prześwit, fot. Art Tłustochowicz

– Ciągnik Iseki TLE 4550 AL jest uniwersalny, bo możemy go postawić na węższych kołach zlokalizowanych bliżej korpusu i wtedy będzie on miał 145 cm szerokości, więc nada się do sadu. Oczywiście można go rozstawić szerzej do mieszanego rolnictwa i zrobić głównym ciągnikiem w mniejszym gospodarstwie, bądź zagregować z ładowaczem czołowym, żeby był takim pomocnikiem w większym – kontynuował Bartłomiej Krak.

Dopiszmy, że standardowo Iseki TLE 4550 AL stoi na przednich kołach w rozmiarze 240/70 R16 i tylnych 11.2 – 24.

– Iseki, w odróżnieniu od Polski, bardzo wcześnie, bo w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku weszło do Niemiec. Tam w statystykach sprzedaży zwykle jest w pierwszej trójce jeżeli mówimy o traktorach komunalnych i małych mocy – obok marek John Deere oraz Kubota i w zależności od roku zamieniając się z nimi miejscami. W Polsce natomiast oficjalnie z marką Iseki jesteśmy od 2016 roku, no i próbujemy podgryzać tych, którzy już tu się zagnieździli dawno temu – zakończył z uśmiechem Krak.

Na zakończenie dopiszmy jeszcze z takich ciekawostek, że Iseki w naszym kraju w 2022 roku zanotowało 55 proc. wzrostu, a katalog części w całości dostępny jest bez żadnego problemu na stronie internetowej.