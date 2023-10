Zobacz galerię

Pamiętacie jak to było z koreańskimi samochodami. Jak wchodziły na rynek konkurowały głównie ceną i prawie nikt nie traktował ich poważnie. Teraz to bardzo chętnie wybierane auta, często lepsze od konkurencji. Wydaje się, że podobnie może być z ciągnikami z tego kraju. Jednym z kilku tamtejszych producentów jest LS Tractor.

LS Mtron Co., Ltd. to południowokoreańska firma produkująca ciężkie maszyny – w tym właśnie ciągniki LS Tractor – oraz komponenty elektroniczne. LS Mtron jest częścią LS Group, która w 2003 roku została z kolei wydzielona z LG Group – doskonale znanej m.in. z produkcji elektroniki użytkowej.

Trochę to zagmatwane, ale postaramy się to w dużym skrócie wytłumaczyć. W latach 70. ubiegłego wieku, z małych firm prywatnych powstały koreańskie czebole, które produkowały prawie wszystko. Z czasem i wraz z przemianami politycznymi, zostały jednak znowu podzielone na wyspecjalizowane jednostki produkcyjne.

LS Tractor MT3.60 to 57 KM, przedni napęd, klimatyzowana kabina i 5 lat gwarancji w standardzie

– Jeżeli chodzi o większe jednostki w naszej ofercie, to takim najpopularniejszym modelem jeśli chodzi o sprzedaż jest LS Tractor MT3.60, który ma 57 KM i w tym momencie jego cena zaczyna się od 116 tys. zł netto. Ciągnik w standardowym wyposażeniu posiada oryginalną, klimatyzowaną kabinę, dwie pary wyjść hydraulicznych oraz przedni napęd. Dodatkowo posiada on 5 letnią gwarancję, czyli jest to bardzo dobra opcja dla klientów, którzy nie znają marki i mogą mieć jakiekolwiek obawy co do jej wiarygodności – tak koreański ciągnik wystawiony na tegorocznym Agro Show przedstawiał Miłosz Początek z LS Tractor Polska.

Stwierdzenie dotyczące większych jednostek w kontekście ciągnika o mocy 57 KM może dziwić, ale warto dodać, że jeszcze do niedawna polska oferta ciągników LS Tractor kończyła się na modelu z silnikiem 68 KM. Powoli do sprzedaży są jednak wprowadzane maszyny większych mocach.

Co dokładnie dostajemy za 116 190 zł netto?

LS Tractor MT3.60 posiada 3-cylindrowy silnik LS Mtron Stage V z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa Delphi CRDI, o pojemności 1879 cm3 i wspomnianej mocy 57 KM oraz maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 164 Nm.

Z silnikiem zestawiono mechaniczną skrzynię z rewersem i reduktorem o ilości przełożeń 32 do przodu i 16 do tyłu, umożliwiającą rozpędzenie się do lekko ponad 27 km/h. W opcji jest jeszcze hydrostatyczna skrzynia biegów. Tylny TUZ ma udźwig (na końcówkach kulowych) 1250 kg, WOM oferuje 540/540E/1000 obr./min, a pompa hydrauliczna ma przepływ oleju 30,9 l/min.

Komfortowa kabina własnej produkcji posiada ogrzewanie i klimatyzację, amortyzowany fotel z podłokietnikami, radio, lusterko wewnętrzne, wysokiej jakości gumową podłogę, elektroniczny wyświetlacz deski rozdzielczej, tylną wycieraczkę oraz cztery reflektory robocze LED.

Ponadto LS Tractor MT3.60 ma rozstaw osi wynoszący 1858 mm, prześwit 388 mm, promień skrętu wynoszący 2890 mm, wagę 1720 kg i zbiornik na paliwo o pojemności 32 litrów.

Można dokupić ładowacz czołowy LS Tractor LL4104

Koreański ciągnik LS Tractor MT3.60 można doposażyć w ładowacz czołowy LS Tractor LL4104, który kosztuje 22 317 zł netto.

Udźwig ładowacza to 1233 kg, wysokość podnoszenia lekko ponad 2 metry, a w standardzie dostaniemy łyżkę o pojemności 0,37 m3 i szerokości 1828 mm.