Podczas debaty na konferencji NWwR dyskutowano na temat narzędzi rolnictwa precyzyjnego w zarządzaniu produkcją rolną. Problemem efektywnego wykorzystania nowoczesnej technologii jest wciąż brak wiedzy i wiary w jego skuteczność wśród rolników oraz sceptyczne nastawianie do autonomizacji.

Narzędzia rolnictwa precyzyjnego przekładają się na pozytywne efekty w gospodarstwach – podkreślają specjaliści i rolnicy, którzy zdążyli wdrożyć przynajmniej jeden z wielu systemów jakie Rolnictwo 4.0 oferuje.

A jest tego sporo i będzie jeszcze więcej, bowiem cała infrastruktura, która składa się na nowoczesne systemy do zabierania danych zaczyna się już w glebie w postaci czujników, badań zasobności, stacji pogodowych monitorujących wiatr i stan roślin poprzez terminale w ciągnikach, maszyny ze zmiennym dawkowaniem, drony i na aplikacjach w telefonach komórkowych konczac.

Rolnictwo 4.0 jest drogie, ale warto

Te rozwiązania oferowane przez nowoczesne rolnictwo do tanich nie należą. Jednak okazuje się, że nie jest to główny powód, dla którego rolnicy nie wdrażają rolnictwa precyzyjnego do swoich gospodarstw. Jest nim niewiedza i brak wiary w skuteczność tych narzędzi.

Technologie 4.0 generują koszty w postaci chociażby utrzymania i opłat licencyjnych, jednak ich wdrążanie przekłada się bezpośrednio na oszczędności w użyciu nawozów, paliwa, możliwość monitorowania pracy maszyn, czy jak w przypadku większych gospodarstw – pracy personelu.

− Aby czymś zarządzić, muszę mieć to zmierzone. (...) Na podstawie tych danych rolnik może podejmować różnego rodzaju decyzje - one są mu potrzebne. Nie zastąpią one jego wiedzy i doświadczenia, ale stanowią do nich dodatkową wartość dodaną − podsumował dr Jacek Sukdlarski.

Celem rolnictwa precyzyjnego jest zbieranie danych, które rolnik może wykorzystać do podejmowania decyzji teraz lub w dłuższej perspektywie. Obecnie istnieją możliwości na konsolidację danych pozyskiwanych z różnych źródeł. Ich weryfikacja i dostęp są ułatwione dzięki aplikacjom na telefon czy tablet.

Rachunek zysków i strat

Rolnictwo precyzyjne to już nie tylko generowanie oszczędności, ale też możliwie maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego ziemi.

– Z tym kojarzy mi się efektywność - czyli stosunek nakładów włożonych do tego co wyjęliśmy z pola - a do tego potrzebny jest duży zasób danych – zauważył dr Skudlarski.

Jak podkreślono podczas debaty, nieznajomość korzyści jakie oferuje technologia 4.0 wynika również z braku dzielenia się wiedzą wśród rolników, choć w młodszym pokoleniu zaczyna się to mocno zmieniać. Z drugiej strony wciąż brak jest specjalistów w branży, którzy potrafiliby przeprowadzić kompleksowo rolnika przez cały proces wykorzystania systemów rolnictwa precyzyjnego.