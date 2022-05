AGCO to producent ciągników m. in. marki Fendt. Niemiecka fabryka działa już bez zakłóceń, fot. K.Pawłowski

Koncern AGCO 5 maja został zaatakowany przez hakerów. Problem był na tyle poważny, że dopiero w tym tygodniu wszystkie systemy wrócą do normy.

Właściciel takich marek jak Fendt, Massey Ferguson czy Valtra ogłosił we wtorek 16 maja, że po ataku firma cały czas próbuje przywrócić działanie systemów i operacji biznesowych. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem.

Większość zakładów produkcyjnych i poszczególnych działów, których dotyczył problem, wznowiło już działalność operacyjną. Niektóre w zeszłym tygodniu inne w tym tygodniu. Pozostałe zakłady rozpoczną normalną pracę w ciągu najbliższych dni.

Nie wyciekły dane prywatne

AGCO próbuje zbadać jakie dane wyciekły na zewnątrz i cały czas ocenia zakres i konsekwencje utraty. Jednak przedstawiciele firmy uspokajają, że spółka nie prowadzi działalności detalicznej, więc w bazach danych nie ma informacji o konkretnych klientach i informacji prywatnych.

Dokładne szkody spowodowane cyberatakiem ransomware będą wymagały bardziej dogłębnych i dłuższych działań naprawczych. W informacji przesłanej do mediów koncern zapowiedział, że będzie w stanie złagodzić straty produkcyjne spowodowane cyberatakiem poprzez zwiększenie produkcji w pozostałej części 2022 r.

Cyberataki będą normą

Eksperci twierdzą, że cyberataki będą coraz częstsze i firmy muszą się na to przygotować. W zeszłym roku takich przypadków odnotowano mnóstwo. Do największych należało zaatakowanie we wrześniu 2021 r. amerykańskiego dostawcy usług rolniczych New Cooperative Inc. czy grudniowa kradzież danych z serwerów firmy Volvo.

W 2021 r. zaatakowano także francuską firmę Lactalis, producenta szampana Laurent Perrier czy koncern Molson Coors, drugiego co do wielkości browar w Stanach Zjednoczonych. Zaatakowany z wykorzystaniem ransomware został także największy na świecie producent wołowiny i drobiu, brazylijski JBS Food.

Raport CrowdStrike z 2021 r. wykazał, że ze 160 śledzonych przez firmę grup hakerskich 13 zostało zidentyfikowanych jako atakujące przemysł rolniczy. Zaś FBI poinformowało, że w 2021 r. w Stanach Zjednoczonych doszło do co najmniej ośmiu włamań na firmy rolnicze.