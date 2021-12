AGCO zwiększa sprzedaż

Amerykański koncern AGCO, do którego należą m.in. Fendt, Massey Ferguson i Valtra, zwiększył sprzedaż netto w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 o około 24,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2020 r. W ujęciu finansowym było to 8 mld dolarów amerykańskich w opisywanym przedziale czasowym.

Wart odnotowania jest fakt, że wzrosty sprzedaży koncern AGCO zanotował na wszystkich najważniejszych rynkach globalnych.

– Doskonała realizacja operacyjna i silny popyt na rynku końcowym zaowocowały wyższą sprzedażą, wzrostem zysków i wzrostem marży w trzecim kwartale. Ceny płodów pozostają korzystne, a korzystny poziom dochodów z gospodarstw wygenerował silny popyt – podsumował wyniki Eric Hansotia, prezes i dyrektor generalny AGCO.

– Pomimo ciągłych zakłóceń w łańcuchu dostaw, oczekuje się, że korzystna sytuacja ekonomiczna gospodarstw doprowadzi w tym roku do wzrostu w branży na wszystkich głównych rynkach światowych – dodał.

Wzrosty sprzedaży ciągników i kombajnów oferowanych przez AGCO

Sprzedaż ciągników i kombajnów oferowanych przez AGCO w opisywanych dziewięciu miesiącach – w porównaniu z analogicznym okresem 2020 – wzrosła w Europie Zachodniej odpowiednio o 18 i 14 proc., w Ameryce Północnej o 17 (bez ciągników kompaktowych) i 20 proc. oraz w Ameryce Południowej o robiące wrażenie 23 i 28 proc.

Jeśli chodzi z kolei o procentowe wzrosty sprzedaży netto za okres styczeń -wrzesień tego roku, w porównaniu do dziewięciu miesięcy ub.r. w poszczególnych rejonach świata, to wyglądały one następująco: Ameryka Północna +17,4 proc., Ameryka Południowa +48,8 proc., Europa i Środkowy Wschód +21,4 proc. oraz Azja/Pacyfik/Afryka + 36,5 proc.