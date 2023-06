Agregat talerzowy Expom Rex 610 idealnie nadaje się do uprawy ściernisk z dużą ilością resztek pożniwnch, fot. Artur Tłustochowicz

W trakcie tegorocznej wystawy Opolagra w Kamieniu Śląskim, na stoisku polskiej firmy Expom zobaczyć można było m.in. stosunkowo nowy w ofercie tego producenta hydraulicznie rozkładany, półzawieszany agregat talerzowy Rex 610.

Agregaty talerzowe Expom Rex 610 powoli zastępuje popularną serię Goliat.

Expom Rex ma talerze zębate o średnicy 610 mm

Wystawiona na Opolagrze półzawieszana talerzówka Expom Rex 610 to maszyna o szerokości roboczej 5 m, wadze 6670 kg i minimalnej mocy wymaganej od ciągnika na poziomie 170 KM. W ofercie są jeszcze wersje 4,5 i 6 metrów.

Agregat Expom wyposażony jest w dwa rzędy talerzy zębatych (łącznie 40 sztuk) o średnicy 610 mm, osadzonych na bezobsługowych piastach oraz tylny wał do wyboru: V-Ring/T-Ring o średnicy 600 mm, Steel-Pack również 600 mm, a egzemplarz wystawowy na Opolagrze miał założony hydraulicznie regulowany tandemowy wał C-Ring o średnicy 580 mm, a także przednie koła podporowe.

Expom Rex 610 to duży prześwit pod ramą i uniwersalność

Expom Rex 610 doskonale nadaje się do podcinania ściernisk z dużą ilością resztek pożniwnych (prześwit pod ramą to 770 mm) oraz do szybkiego wymieszania gleby z obornikiem.

W opcji oprócz wspomnianych przednich kół podporowych i hydraulicznej regulacji wału, dokupimy do niego jeszcze zgarniacz palcowy, oświetlenie LED, zaczep kulowy K-80, siewnik poplonów, a wybrać możemy hamulce pneumatyczne bądź hydrauliczne.

Cena maszyny w konfiguracji targowej to 150 tys. zł.