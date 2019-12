Agrifac Condor V. Komu opryskiwacz z kosmicznymi funkcjami?

W naszym kraju samojezdne opryskiwacze nie są produktem pierwszej potrzeby. Na te drogie, a nawet bardzo drogie maszyny stać tylko największe gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne oraz firmy usługowe. Dla nich wydane ogromne kwoty zwracają się w postaci bardzo dużych wydajności (pojemne zbiorniki na ciecz i bardzo szerokie belki), a także wysoki prześwit, który niweluje uszkadzanie roślin. Cecha bardzo istotna w uprawie rzepaku czy kukurydzy.

Holenderski producent Agrifac został założony w 1938 r. i słynie z produkcji samojezdnych kombajnów do zbioru buraków oraz opryskiwaczy samojezdnych i zaczepianych. Są to maszyny wysoce wydajne, a więc przeznaczone dla największych farm i firm usługowych. Aktualnie przedsiębiorstwo należy do francuskiego koncernu Exel Industries, skupiającego wielu producentów sprzętu rolniczego.

Premierowy model samojezdnego opryskiwacza Agrifac Condor V otrzymał nowy, naszym zdaniem bardzo atrakcyjny wygląd, może nawet najładniejszy na rynku.

Ponadto, jak sugeruje rzymska cyfra w nazwie opryskiwacza, został on wyposażony w silnik spełniający normę Stage V. Na razie nie ujawniono jeszcze danych technicznych, w tym mocy.

Condor V wyposażono w podwozie StabiloPlus zapewniające wg producenta najlepszą stabilność wśród opryskiwaczy polowych na świecie. Z kolei funkcja GreenFlowPlus to ciągłe ciśnienie, dzięki czemu nie ma różnicy w opryskach, a w zbiorniku nie pozostają resztki cieczy.

System sterowania EcoTronicPlus składający się z podłokietnika, joysticka i ekranu słynie już z tego, że jest prosty i zrozumiały w obsłudze. Opcjonalnie możemy zamówić maszynę w wersji, która umożliwia zwiększanie rozstawu kół (WideTrackPlus) i prześwitu (ClearancePlus).

Ponadto, jak zapewnia producent, najnowszy opryskiwacz jest gotowy do stosowania funkcji Need Farming (reagowanie na indywidualne potrzeby każdej rośliny), AiCPlus (rozpoznawanie i opryskiwanie pojedynczych chwastów dzięki technologii kamer) i DynamicDosePlus (indywidualne dawkowanie na każdą pojedynczą dyszę).

Agrifac Condor V to także standardowe światła LED i ulepszony układ napędowy, który zapewnia jeszcze lepszą niezawodność maszyny. Sami przyznacie, że to wszystko brzmi nieziemsko. Można już wręcz rzec, że to powoli robi się prawdziwy kosmos.

Najnowszy model opryskiwacza będzie dostępny w sprzedaży od 1 stycznia 2020 r.