Nowy Condor Vanguard to pomysł holenderskiego producenta na opryskiwacz, który ma zapewnić wydajną, ergonomiczną i precyzyjną pracę. Przy okazji prezentacji nowego modelu firma Agrifac zademonstrowała technologię oprysku pasowego.

Co wyróżnia Vanguarda?

Polska premiera nowego opryskiwacza od Agrifac miała miejsce podczas Agro Show w Bednarach. Nowy model Condor Vanguard wnosi do gamy opryskiwaczy holenderskiego producenta zbiornik o pojemności 6000 l oraz zwężoną szerokość maszyny, która wynosi teraz 2,55 m. Warto także zwrócić uwagę na prędkość 50 km/h, z jaką może poruszać się Vanguard.

W modelu Vanguard nie zabrakło także rozwiązań sprawdzonych w innych opryskiwaczach od Agrifac. Można wśród nich wymienić podwozie StabiloPlus, układ cieczowy GreenFlowPlus czy system zarządzania opryskiem EcoTronicPlus.

Podczas pokazu w Sokołowie k/Wrześni zaprezentowany został model Vanguard z belką o szerokości roboczej 36 m z dyszami rozmieszczonymi co 25 cm, pracującymi pulsacyjnie.

- Pulsacja sprawia, że mamy stałe ciśnienie robocze w układzie cieczowym. Dawkę regulujemy częstotliwością otwarcia i zamknięcia dyszy. W firmie Agrifac występują dysze o prędkości 100 Hz - tłumaczył w rozmowie z redakcją Przemysław Przybylak z firmy Agrifac.

Tandemowe podwozie StabiloPlus, wyposażone w poduszki pneumatyczne, w którym prawa i lewa strona maszyny działają niezależnie wobec siebie, ma przede wszystkim zapewniać stabilność i niwelować kołysanie belki na nierównym podłożu.

Wśród innych ciekawych rozwiązań można wymienić zestaw pomp w układzie GreenFlowPlus, który ma zapewnić zużycie cieczy roboczej na poziomie 99,99 proc. Z kolei system DynamicDosePlus ma za zadanie precyzyjne dostosowanie zróżnicowanych dawek cieczy roboczej w obrębie pola uprawnego na podstawie map zadaniowych.

Oprysk pasowy, czyli tam, gdzie potrzebujesz

Przy okazji pokazu nowego modelu opryskiwacza w Sokołowie zaprezentowano również technologię oprysku rzędowego, którego wykonanie jest możliwe właśnie przy użyciu modelu Condor Vanguard.

- Mamy do wyboru trzy linie oprysku. Linię A, gdzie pryskamy całość pola; linię B, w której możemy pryskać samą roślinę uprawną; linię C, gdzie pryskamy tylko międzyrzędzia - tłumaczył Przemysław Przybylak.

W tej technologii każda dysza opryskiwacza może stać się osobną sekcją. Tłumacząc na przykładzie kukurydzy, oprysk w linii B można wykonać np. w zabiegu dokarmiania dolistnego roślin - wówczas ograniczone będą straty nawozu dolistnego na niepotrzebne odżywianie chwstów w międzyrzędziach. Z kolei oprysk w linii C sprawdzi się przy wykonywaniu zabiegów chemicznego odchwaszczania. Opryskane zostaną tylko międzyrzędzia, by niepotrzebnie nie stresować kukurydzy herbicydem. Co więcej, każda z linii ma także możliwość aplikacji innej dawki cieczy roboczej.