AGRIFARM MOT LA SAE 10W-30 - olej do silników pojazdów rolniczych

Stworzony specjalnie do nowoczesnych silników, z systemami oczyszczania spalin, w których producent przewidział klasę lepkości SAE 10W-30.

Jakie korzyści osiągniesz z tym produktem?

● Ogranicza zużycie paliwa, co generuje oszczędności.

● Mniejsza emisja CO 2

● Wydłuża żywotność maszyny i ogranicza awarie, co jest kluczowe podczas pracowitego sezonu rolniczego.

● Jest ekologiczny, bo wykazuje kompatybilność z systemami oczyszczania spalin

● Skutecznie zabezpiecza przed zużyciem nawet w warunkach wytężonej pracy w sezonie letnim

Gdzie go stosować?

AGRIFARM MOT LA SAE 10W-30 to produkt specjalnie opracowany do silników maszyn rolniczych z nowoczesnymi systemami oczyszczania spalin (EPA Tier 4/ EU Stage IV).



Daje szczególne korzyści w pojazdach rolniczych wyposażonych w systemy takie jak DPF (Diesel Particulate Filters), DOC (Diesel Oxidation Catalyst, EGR (Exhaust Gas Recirculation), dwustopniowe turbosprężarki i SCR (Selective Catalytic Reduction) lub dowolną kombinację podanych technologii. Polecamy go szczególnie do nowoczesnych silników dopuszczających stosowanie oleju SAE 10W-30.

Specyfikacje

ACEA E9, API CK-4/CJ-4

Dopuszczenia

-

Rekomendacje FUCHS

CUMMINS CES 20086, CAT ECF-3, DEUTZ DQC III-18 LA, MTU DDC TYPE 2.1, RENAULT RLD-3