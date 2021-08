AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40 - najwyższej jakości olej silnikowy do maszyn rolniczych

Przeznaczony szczególnie do nowoczesnych silników z systemami oczyszczania spalin. Może być użyty również do starszych typów. Produkt do ekstremalnych zastosowań.

Jakie korzyści osiągniesz z tym produktem?



● Gwarantuje długie okresy między wymiarami, więc generuje oszczędności.

● Ma szeroki zakres zastosowań i branż. Sprawdza się zarówno w nowoczesnych, jak i w starszych ciągnikach i maszynach rolniczych.

● Dzięki niskiej zawartości popiołu SAPS (ACEA E6 / E9) daje najlepszą możliwą ochronę nowoczesnych systemów oczyszczania spalin.

● Uwzględnia trudne warunki pracy w ekstremalnych temperaturach, dzięki czemu nadaje się do każdego rodzaju prac w sezonie.

● Mała odparowalność wpływa na ograniczenie dolewek.

● Odporny na paliwo słabej jakości.

Gdzie go stosować?

AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40 został specjalnie opracowany dla pojazdów rolniczych z nowoczesnymi systemami oczyszczania spalin (EPA Tier 4 / UE Etap IV), zapewniając najwyższą czystość silnika oraz wyjątkową ochronę przed zużyciem.

Sprawdza się w różnego typu maszynach rolniczych, szczególnie podczas prac w ekstremalnych warunkach.

Ma dopuszczenie Deutz DQC IV-10 LA dla najnowszych silników TTCD wymagających wysokiej czystości, montowanych w ciągnikach Fendt. Jest też kompatybilny ze starszymi specyfikacjami wielu producentów pojazdów rolniczych, co pozwala na jego stosowanie w starszej generacji pojazdów.

Specyfikacje:

ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4/ CI-4 PLUS/ CI-4/ CH-4, CAT ECF-3

Dopuszczenia:

DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD), MB-APPROVAL 228.51

Rekomendacje FUCHS:

CNH MAT 3521, CUMMINS CES 20081