AGRIFARM UTTO VT - najwyższej klasy olej wielofunkcyjny typu UTTO

Szczególnie przeznaczony do wybranych, nowoczesnych automatycznych skrzyń biegów. Możliwy do zastosowania w układach przekładniowych i hydraulicznych ze zintegrowanymi tzw. mokrymi hamulcami, sprzęgłami, a także do mechanizmów różnicowych montowanych w maszynach rolniczych.

Jakie korzyści osiągniesz z tym produktem?



● Zapewnia świetne osiągi automatycznym skrzyniom biegów stosowanym w maszynach rolniczych.

● Chroni przed powstawaniem szlamów, osadów, laków i korozji, co zwiększa żywotność podczas eksploatacji.

● Zaawansowana receptura nadaje się do nowoczesnych skrzyń biegów ZF (oleje grupy ZF TE-ML 06).

● Jest przebadany pod kątem kompatybilności z uszczelnieniami, co gwarantuje brak wycieków.

● Cechuje się większą odpornością na wysokie temperatury w porównaniu do konwencjonalnych olejów UTTO.

Gdzie go stosować?

AGRIFARM UTTO VT jest szczególnie przeznaczony do niektórych automatycznych skrzyń biegów w ciągnikach rolniczych. Może być stosowany w układach hydraulicznych oraz przekładniowych ze zintegrowanymi tzw. mokrymi hamulcami i sprzęgłami, a także w mechanizmach różnicowych maszyn rolniczych.

Sprawdza się w maszynach, w których producent przewidział wykorzystanie w przekładni lub układzie przekładniowo-hydraulicznym olejów silnikowych typu HD o klasie lepkości SAE 10W-30 lub olejów przekładniowych o klasie jakości API GL-4 oraz klasie lepkości SAE 80W-80. Jest to produkt mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi, markowymi olejami wielofunkcyjnymi.

Specyfikacje:

API CF-4/SF i API GL-4

Dopuszczenia:

ZF TE-ML 06B, 06D, 06N, 07B (ZF002035)

Rekomendacje FUCHS:

ACEA E2, API CG-4, ALLISON C-4, CAT TO-2, FORD M2C159-B/C, JOHN DEERE JDM J20C i JDM J27, MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1144, 1143, 1139, 1135), SAE J300: 10W-30, SAE J306: 80W-80, ZF TE-ML 06C, 06F, 06Q, 06R