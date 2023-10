Ciągniki McCormick są od jakiegoś czasu oferowane z bardzo ciekawą skrzynią biegów P6-Drive, która zapewnia 6 przełożeń zmienianych pod obciążeniem. Jeśli jednak dla kogoś jest to za dużo, to do oferty tego producenta wkracza skromniejsza skrzynia P3-Drive.

Nowa przekładnia P3-Drive opracowana przez Argo Tractors, debiutuje w ciągniku z segmentu średniej mocy, czyli McCormicku X5.120, nominowanym zresztą do nagrody Tractor of The Year 2024 w kategorii Best Utility.

McCormick X5 P3-Drive to 3 biegi zmieniane pod obciążeniem, ale to nie wszystko

W segmencie wielozadaniowych ciągników rolniczych McCormick wprowadza gamę X5, w której główną innowacją jest nowa przekładnia P3-Drive.

Nowa przekładnia P3-Drive (36+12 biegów lub 48+16 z biegami pełzającymi), zaprojektowana i wyprodukowana w całości we własnym zakresie przez Argo Tractors, umożliwia połączenie 3 przełożeń powershift (HML) z 4 zrobotyzowanymi biegami w każdym zakresie, oferując 12 automatycznie przełączanych przełożeń.

Wszystkim steruje się wygodnie za pomocą joysticka SmartPilot, korzystając z funkcji Auto PowerShift (APS), która automatycznie włącza bieg wraz ze wzrostem prędkości zarówno w pracach polowych (AutoField), jak i w transporcie drogowym (AutoRoad).

Obok joysticka, który oprócz przekładni steruje innymi funkcjami, w tym tylnym podnośnikiem i WOM, jest także nowa prawa konsola, zmieniona pod względem ergonomii sterowania i zaprojektowana z myślą o większym komforcie operatora.

Ciągniki McCormick X5 P3-Drive oferowane w zakresie mocy od 95 do 114 KM z nowym systemem ADS+

Ciągnik McCormick X5 P3-Drive wyposażony jest w 4-cylindrowe, 16-zaworowe silniki FTP F36 o pojemności 3,6 litra, zgodne z normą Stage V, zapewniające moc od 95 do 114 KM oraz maksymalny moment obrotowy w zakresie od 395 do 460 Nm. I wszystko to w kompaktowym traktorze o rozstawie osi wynoszącym 2354 mm.

Otwarty centralny układ hydrauliczny z potrójną pompą o wydajności 82+32 l/min gwarantuje wysoką wydajność ładowacza, tylnego i przedniego podnośnika oraz osprzętu, który można podłączyć do 5 par zaworów hydraulicznych. Elektronicznie sterowany tylny podnośnik kategorii II o udźwigu 4500 kg jest precyzyjny i łatwy w obsłudze dzięki joystickowi SmartPilot i prawej konsoli. Natomiast przedni podnośnik kategorii II ma udźwig 2200 kg.

Ponadto po raz pierwszy w tym modelu wprowadzono system ADS+ (Advanced Driving System+), który umożliwia zaawansowane zarządzanie funkcjami układu kierowniczego, takimi jak automatyczne wyrównanie kół w trybie drogowym, łatwe kierowanie na nierównym terenie oraz system zwiększający sztywność kierownicy wraz ze wzrostem prędkości, aby zapewnić komfort jazdy w stylu samochodowym.

Wyróżnikiem ciągnika McCormick X5 P3-Drive na tle konkurencji jest także połączenie amortyzowanej osi i kabiny. Zapewnia to wysoki komfort operatora i czyni tę maszynę najlepszą w swojej klasie.

Wreszcie, dzięki starannej konstrukcji, układ oczyszczania spalin składający się z DOC, DPF i SCRoF jest w całości umieszczony pod maską, aby zapewnić lepszą widoczność. Sama maska, wykonana z jednego elementu, oferuje szeroki dostęp ułatwiający konserwację i czyszczenie chłodnic.

Do ciągnika McCormick X5 P3-Drive można także dokupić ładowacz czołowy M20, który jest w 100 proc. kompatybilny z przednim podnośnikiem i łatwo sterowany za pomocą dedykowanego ergonomicznego joysticka.

Rozwiązania precyzyjnego rolnictwa na pokładzie McCormicka X5 P3-Drive

Traktor McCormick X5 P3-Drive jest przygotowany do montażu tylnego gniazda ISOBUS, satelitarnego systemu prowadzenia PSM (Precision Steering Management).

Jest również standardowo wyposażony w rozwiązania cyfrowe McCormick: McCormick Fleet Management do optymalnego zarządzania flotą ciągników w zakresie telematyki i zdalnej diagnostyki oraz McCormick Farm – innowacyjną aplikację, która zarządza całą agronomiczną częścią gospodarstwa, zbierając dane i udostępniając je do dziennika aktywności i magazynu.