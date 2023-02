Podczas międzynarodowych targów Agritechnica 2023 w Hanowerze, Międzynarodowy Dzień Rolnika będzie poświęcony Polsce i Francji. Wstęp na targi tego dnia będzie bezpłatny dla gości z Francji i Polski. Udział w imprezie zadeklarowały 53 firmy z Polski i 82 z Francji.

Po przerwie spowodowanej "na arenę" pandemią powracają międzynarodowe targi Agritechnica w Hanowerze. Tegoroczna, listopadowa edycja będzie wyjątkowa m.in. ze względu na Międzynarodowy Dzień Rolnika, który będzie poświęcony Polsce i Francji.

Polskie i francuskie doświadczenia

Międzynarodowy Dzień Rolnika będzie miał miejsce we wtorek 14 listopada (całe targi odbędą się w dniach 12-18 listopada 2023 r.) i rozpocznie się o godz. 9.00. Całodniowy program, poświęcony będzie kluczowym tematom istotnym dla rolników, ekspertów i organizacji maszynowych w obu krajach i będzie oferował całodzienne tłumaczenie symultaniczne w języku francuskim i polskim.

- Międzynarodowy Dzień Rolnika jest idealną platformą dla praktyków i agrobiznesu do znalezienia specjalistycznych informacji na temat rozwiązań technicznych dostosowanych do konkretnej lokalizacji. Agritechnica ze swoim pełnym programem wystawienniczym i informacyjnym dla francuskich i polskich rolników, daje impuls do kluczowych wyzwań rolniczych stojących przed tymi dwoma narodami z bogatą tradycją rolniczą – od zmian klimatu po technologię nawadniania i cyfryzację — mówi Timo Zipf, kierownik projektu Agritechnica.

Według organizatorów Dnia, "Francja i Polska oferują wiele przykładów najlepszych praktyk w zakresie produkcji roślinnej, które mogą dostarczyć cennych lekcji rolnikom na całym świecie".

Celem Międzynarodowego Dnia Rolników, którego premiera odbyła się w 2019 r., jest przedstawienie przykładów najlepszych praktyk oraz zbadanie wyzwań i rozwiązań stojących przed rolnikami w kluczowych regionach rolniczych. Wydarzenie powinno zainteresować nie tylko francuskich i polskich rolników, ale także tych z Europy i świata, którzy dostrzegają w tych państwach znamiona postępu technicznego w produkcji roślinnej.

"Okno na świat"

Wstęp na targi Agritechnica będzie bezpłatny dla gości z Francji i Polski podczas Międzynarodowego Dnia Rolnika, czyli 14 listopada. Na dzień dzisiejszy udział w targach potwierdziły 82 firmy z Francji i 53 firmy z Polski.

Polska i Francja tradycyjnie są mocno obecne na targach Agritechnica. Nas oczywiście szczególnie cieszy udział polskich producentów maszyn i urządzeń dla rolnictwa. Targi w Hanowerze odwiedzają rolnicy z wielu krajów, ale dla firm to przede wszystkim "okno na świat" - możliwość pozyskania nowych kontrahentów, kontaktów biznesowych czy poznania możliwości eksportowych.

"Dzięki lokalnemu podejściu, Międzynarodowy Dzień Rolnika wniesie ważny wkład w temat przewodni targów Agritechnica „Zielona produktywność”, który oznacza, w jaki sposób nowe koncepcje i pionierskie innowacje zapewniają produktywność rolnictwa, a jednocześnie chronią przyrodę i środowisko", podają w komunikacie organizatorzy targów.

Agritechnica to wiodące na świecie targi maszyn rolniczych. Targi odbywają się cyklicznie - co 2 lata. Ostatnia edycja - ze względu na pandemię - miała miejsce w 2019 r.