O złotym medalu dla flagowej linii kombajnów marki New Holland z podwójnym rotorem osiowym oraz o kilku ważnych srebrnych medalistach już wspominaliśmy. Pora na listę wszystkich nagrodzonych przez jury targów Agritechnica 2023.

Praktycznie każda impreza targowa posiada bardziej lub mniej rozbudowany system nagród. W przypadku targów Agritechnica przyznawane medale należą do jednych z najbardziej prestiżowych nagród w świecie mechanizacji.

W bieżącej edycji wpłynęło 251 zgłoszeń, z czego 218 zostało zatwierdzonych na listę innowacji wystawienniczych. W tym wypadku chodzi o produkty, które w widoczny sposób zmieniają dotychczasowe podejście do konkretnego tematu. Nowość ma polegać na wprowadzeniu elementów, które w istotny sposób poprawią jakość pracy, wydajność lub inny aspekt działalności rolniczej. Zmiany koloru czy stylistyki na pewno nie są w tym wypadku uwzględniane. W efekcie jury konkursu Agritechniki dało jeden złoty medal oraz 17 srebrnych. Jakie produkty zwróciły uwagę specjalistów z branży?

Kombajn New Holland cały na złoto

Nowy kombajn New Holland ma zaskoczyć rolników wydajnością, ale także jakością zbioru. Najważniejszym elementem nowego kombajnu CR jest technologia napędu z silnikiem zamontowanym wzdłużnie, zgodnie z kątem nachylenia rotorów. Centralnie umieszczona przekładnia rozdzielcza służy do napędzania rotorów i hederów za pomocą łańcucha podającego w linii prostej lub poprzez wał napędowy. Lewy rotor służy jako wał pośredni dla bębna podającego. Wał napędowy znajduje się po prawej stronie, nad obudową rotoru. W związku z tym po obu stronach, pomiędzy podwoziem a układem jezdnym, nie ma napędów, w wyniku czego szerokość podwozia znacznie wzrosła.

Nowy flagowy kombajn New Holland ma według twórców mocno zagrozić kombajnom serii X9 oraz Lexion, fot. mat. prasowe

Stoll na problemy z ładowaczem czołowym

Oczywiście to nie jedyne zmiany i nowości w nowym flagowym kombajnie marki należącej do koncernu CNH Indutrial. Wprowadzono nowy, opatentowany system czyszczenia, który został poszerzony o 13 proc., zoptymalizowano załadunek elewatora zbożowego, a system rozdrabniania i rozprowadzania słomy wyposażony jest w technologię sterowania opartą na kamerach, która zwiększa efektywność energetyczną kombajnu. Do tego multum systemów rolnictwa precyzyjnego oraz 4.0.

Dzięki coraz większej konkurencji ze strony ładowarek teleskopowych zmiany musiały dosięgnąć także ładowacze czołowe. Jedną z najważniejszych firm na europejskim rynku w tej dziedzinie jest z pewnością Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH, która dzięki pewnym nowością w swoich produktach otrzymała srebrny medal.

Nowy produkt firmy Stoll, fot. mat. prasowe

Problemem wielu rolników jest brak ostatnich kilku centymetrów zasięgu w kluczowym momencie pracy. Szczególnie jest to odczuwalne w przypadku 4-cylindrowych ciągników średniej klasy, które przecież są najpopularniejszymi maszynami z ładowaczem czołowym.

Stoll znalazł pewne rozwiązanie. Nowa ładowarka teleskopowa firmy Stoll jest wyposażona w teleskopowe ramię wahadłowe i „rozsuwany przegub”. Przy wielkości konstrukcyjnej przeznaczonej dla 4-cylindrowych ciągników średniej klasy, wahacz można wysunąć o 0,7 metra. W połączeniu z rozsuwanym przegubem umożliwia to zwiększenie zasięgu poziomego o 1 metr, a także o wysokość podnoszenia aż o 1,5 metra. Ładowacz czołowy powinien zatem okazać się szczególnie interesujący przy przeładunku bel okrągłych i kwadratowych.

GrindStar do uprawy ultrapłytkiej

Firma Saphir Maschinenbau GmbH we współpracy z Technische Hochschule Köln, Institut für Bau- und Landmaschinentechnik, Landwirtschaftliche Rentenbank oraz Seed2soil GmbH & Co. KG zbudowała narzędzie, które będzie uprawiało ziemię maksymalnie płytko.

Saphir GrindStar, fot. mat. prasowe

All-In-One dla ziemniaków

Narzędzie o nazwie GrindStar produkowane przez Saphir dzięki pasywnie obracającym się rotorom uprawia glebę wyjątkowo płasko (do 2 cm). Poszczególne rotory mają średnicę 75 cm, z czego połowa obwodu jest stale zagłębiona w ziemię za pomocą kątowych narzędzi. Każdy rotor prowadzony jest po równoległoboku, co umożliwia znacznie lepsze dopasowanie do powierzchni gleby w porównaniu z innymi koncepcjami ultrapłaskiej uprawy roli. Pasywnie obracające się narzędzia uwalniają drobną ziemię i przykrywają samosiewy, usuwają ziemię ze ścierniska i kondycjonują pozostałości pożniwne tak, aby szybko zaczęły się rozkładać. Inne porównywalne koncepcje (np. brony) działają albo mniej intensywnie, albo głębiej (duże brony sprężynowe lub kompaktowe brony talerzowe) w celu uwolnienia ścierniska.

Ciekawą maszynę do formowania do redlin opracowała firma All-In-One GmbH. Urządzenie umożliwia energooszczędne i równomierne ukształtowanie redlin ziemniaczanych. Dzięki dodatkowo zintegrowanym elementom tnącym resztki pożniw i międzyplonów zostają rozdrobnione, a ryzyko zatkania znane z istniejących systemów zostaje wyeliminowane.

Urządzenie firmy All-In-One GmbH, fot. mat. prasowe

Poważny rozwój w dziedzinie rozrzucania gnojowicy

Element tworzący redliczkę wymaga niewielkiej siły uciągu, znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia podczas cofania, a zatem znacznie poprawia funkcjonalność. Kształt elementów tocznych prowadzi również do dobrego tworzenia się grzbietów o strukturze, która jest więcej niż wystarczająca do wymiany powietrza i wody. Zmniejszenie powierzchni erozji i dostateczną perkolację osiąga się za pomocą przymocowanych do tarcz łopatek, przy czym ta pierwsza zapewnia pasywny napęd i jednocześnie perforuje przestrzeń pomiędzy redlinami.

Wraz ze wzrostem szerokości roboczej belek do aplikacji gnojowicy, które stają się coraz większe, precyzyjne nawożenie staje się coraz trudniejsze ze względu na to, że ilość wysiewu nie jest zmienna i jest taka sama na całej szerokości belki.

Będąc dalszym rozwinięciem znanego zastosowania dwóch pomp, w systemie ECO-Duo Vario firmy Zunhammer można regulować ilość wyjściową niezależnie dla każdej połowy rozsiewacza, co jest czymś zupełnie nowym. Dzięki temu można podwoić dokładność precyzyjnego nawożenia, co jest szczególnie ważne przy dużych szerokościach roboczych. Wyłączenie szerokości częściowych nie powoduje zmiany wielkości wyjściowej w pozostałych szerokościach częściowych, gdyż w tym układzie regulowana jest prędkość obrotowa pompy.

Mniej pracy przy sieczkarni od Krone

Dobrze znana w Polsce firma Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG postanowiła sprawić, by praca z sieczkarnią była nieco bardziej łatwiejsza. W standardowych rozwiązaniach należy ręcznie wyregulować kamień szlifierski, a sieczkarnie samobieżne muszą zostać poddane konserwacji i serwisowaniu po około 400 do 450 cyklach mielenia. Czynność ta zajmuje 30–45 minut na każdą regulację i obecnie jest technicznie możliwa w przybliżeniu trzy do czterech razy na kamień. Niemała część kamienia szlifierskiego pozostaje bezużyteczna.

Krone postanowiło zmienić system szlifierski i od teraz można zwiększyć liczbę cykli szlifowania do 2200 bez jednej czynności konserwacyjnej lub serwisowej. Nowo zaprojektowany uchwyt na kamień szlifierski umożliwia również całkowite wykorzystanie całego kamienia. Dzięki nowej funkcji regulacji, zamknięta konstrukcja zapewnia dodatkowo lepszą ochronę przed wpływami środowiska, zwłaszcza brudem. Innowacyjna koncepcja mocowania kamienia szlifierskiego zmniejsza nakład pracy i czas potrzebny na wymianę nawet o 70 proc.

3A - Advanced Automation and Autonomy

AgXeed BV we współpracy z Krone i Amazone próbuje wykorzystać oprogramowanie służące do sterowania robotami także do współpracy z ciągnikami i narzędziami polowymi. Całość została opracowana w postaci 3A - Advanced Automation and Autonomy. System pomaga w wielu aspektach pracy wykrywając problemy na polu czy w samych maszynach.

Do tego AgXeed Box z systemu 3A umożliwia po raz pierwszy integrację standardowych ciągników i narzędzi z procesem planowania i autonomicznej realizacji za pomocą interfejsu Isobus. Za pośrednictwem tego interfejsu narzędzia mogą również wchodzić w interakcję z robotami i ciągnikami w celu optymalizacji procesów.

Dostępne są już praktycznie przetestowane rozwiązania: w procesie uprawy gleby cały proces planowania i realizacji został przeprowadzony przy użyciu systemu 3A z wykorzystaniem Amazone Autotill i Claas Autonomy connect. Procesy robocze są wykonywane przez maszynę dokładnie tak, jak wcześniej zaplanował agronom. Oprócz kompleksowej optymalizacji tras planowanie uwzględnia również idealne ustawienia pracy osprzętu. W znaczący sposób ogranicza to nieprawidłową obsługę i wynikające z niej skutki. Wstępne planowanie stanowi podstawę do ułatwienia pracy w kolejnych latach, gdyż wymagane są wówczas jedynie korekty sezonowe.

CurveControl dla rozsiewaczy od Amazone

Co zrobić z efektem znacznego wzrostu prędkości na promieniu zewnętrznym i równomiernego spadku po wewnętrznej stronie łuku podczas pokonywania zakrętów? Problem jest szczególnie zauważalny w przypadku dużych szerokości roboczych, co nieuchronnie prowadzi do zmian w wielkości wysiewu.

Zagadnienie kompensacji krzywej, czyli dostosowania dawki wysiewu do zmian prędkości obrotowej, jest już znane w opryskiwaczach ochrony roślin. Jednakże belka opryskiwacza znajduje się blisko fizycznego punktu obrotu maszyny. Dlatego też, aby uzyskać kompensację krzywej, należy dostosować jedynie ilość wyjściową w obrębie belki.

I odwrotnie, w przypadku rozsiewacza odśrodkowego zasięg rozsiewacza jest nawet dwukrotnie większy od szerokości roboczej, a punkt aplikacji znajduje się wiele metrów za urządzeniem rozsiewającym, w zależności od rodzaju nawozu i szerokości roboczej. Ponadto tarcza rozsiewająca ma kształt nerki. Dlatego też w przypadku rozsiewacza, oprócz regulacji ilości w obrębie krzywej, należy szczególnie uwzględnić zmianę w sposobie rozsiewania. Wszystko to wymaga precyzyjnej wiedzy o tym, jak urządzenie rozsiewające współpracuje z różnymi nawozami i wymaga odpowiednio złożonej implementacji w algorytmie sterującym.

Po raz pierwszy obraz rozsiewu rozsiewacza odśrodkowego jest regulowany podczas pokonywania zakrętów za pomocą systemu CurveControl.

Trzypunktowa regulacja podnośnika w ciągnikach

W nowoczesnych ciągnikach siła pociągowa jest zwykle regulowana za pomocą dolnych cięgien. Podnoszenie lub opuszczanie 3-punktowego podnośnika często powoduje, że maszyny do uprawy roli nie są już ustawione równolegle do podłoża i dlatego głębokość robocza z przodu i z tyłu jest różna.

Aby to zoptymalizować, Claas integruje teraz także hydrauliczny łącznik górny ze swoim wielowymiarowym 3-punktowym systemem sterowania. Czujniki pomiaru wysokości, które przekazują sygnały do elektroniki sterującej ciągnika, są zamontowane z przodu i z tyłu narzędzia w celu określenia pozycji. Za pomocą dodatkowej jednostki sterującej układu hydraulicznego można je przekształcić w regulację długości górnego łącznika, co prowadzi do automatycznej regulacji nachylenia wzdłużnego narzędzia. Umożliwia to prowadzenie narzędzia równolegle do podłoża, a tym samym umożliwia osiągnięcie stałej jakości pracy.

Badanie gleby w trymiga

Wiarygodne, oparte na danych geograficznych i aktualne dane o glebie są niezbędne do wdrożenia rolnictwa precyzyjnego, co w ostatnich latach doprowadziło do stale rosnącej liczby skanerów gleby z różnymi metodami pomiarowymi. Systemy te zazwyczaj określają odpowiednie parametry gruntu stosunkowo, w niektórych przypadkach z dużym rozrzutem wyników. Między innymi z tego powodu nadal nieunikniona jest bezwzględna mokra analiza chemiczna gleby, czy to jedynie w celu kalibracji metod skanera, danych z drona czy satelity. Niedroga, ustandaryzowana metoda laboratoryjna, która umożliwia pobieranie dużej liczby próbek na hektar, stanowiłaby impuls dla rolnictwa precyzyjnego w tym zakresie. Jednocześnie podkreśla się znaczenie gleby w procesie uprawy roślin, rolnikom i producentom roślin,

Kolejnym srebrnym medalistą konkursu Agritechnica został system Radicle Agronomics, który łączy w sobie planowanie, pobieranie próbek, analizę i całą logistykę pobierania próbek gleby.

Zrezygnowano z przygotowywania etykiet i etykietowania worków z ziemią. Wszystko to odbywa się automatycznie na polu, podczas gdy GeoPress wypełnia GeoTubes zebraną ziemią. Technologia RFID pozwala na wyposażenie każdego pojemnika na próbkę, zwanego rurką, współrzędnymi oraz danymi niezbędnymi do dalszej obróbki w laboratorium. Laboratorium gleby Radicle Lab zawarte w systemie na obszarze o wymiarach 3 x 3 metry wykonuje wszystkie niezbędne prace, takie jak kalibracja, przygotowanie, analiza i przygotowywanie raportów, w pełni automatycznie w ciągu kilku minut. Jedynie tuby trzeba ręcznie ułożyć na półce. Oprogramowanie płynnie integruje pobieranie próbek, sporządzanie wykresów i analiz w jedną platformę. Aby zaplanować punkty poboru próbek dla konkretnej lokalizacji, platforma może przetwarzać pliki kształtu; wartości analizy są również ponownie eksportowane w formacie shp lub csv lub jako gotowy raport w formacie pdf.

Lemken sprawdzi narzędzia za pomocą kamer i AI

Lemken GmbH & Co. KG wraz z Track32 BV zaproponował system, który naprawdę może się sprawdzić w przyszłości.

Monitorowanie narzędzi iQblue umożliwia monitorowanie stanu narzędzi podczas pracy kultywatora i wykrywa możliwą utratę narzędzia oraz zużycie redlic. Dzięki ostrzeżeniu w odpowiednim czasie można wcześnie wdrożyć wymianę narzędzi w zastosowaniach ręcznych, pół- lub w pełni autonomicznych, zapewniając w ten sposób jakość pracy lub zapobiegając dalszym zniszczeniom. Przede wszystkim system jest niezbędny w przypadku pojazdów autonomicznych, ale można go również zastosować w standardowych ciągnikach.

Nowoczesność według Lemkena, fot mat. prasowe

Fendt dla zielonki

Analiza narzędzi odbywa się podczas zawracania na uwrociach poprzez analizę obrazów z kamer przy użyciu algorytmu AI. Umożliwia to wykrycie zarówno postępującego zużycia, jak i utraty narzędzia. Można go również wykorzystać do prognozowania, kiedy narzędzie będzie wymagało wymiany. System generuje ostrzeżenia w postaci sygnalizacji świetlnej, na której utrata redlic jest wskazywana na czerwono, uszkodzone lub zużyte redlice na żółto, a nienaruszone redlice na zielono.

Fendt został dostrzeżony za stworzenie wraz z firmami ConGra Victor Klüber i Fritzmeier Umwelttechnik GmbH & Co.KG systemu automatycznego ustawiania kondycjonera w kosiarkach firmy należącej do AGCO.

Technologia ma na celu uzyskanie stałej zawartości suchej masy na polu i pokosie. W tym celu określa się przyrost biomasy poprzez utworzenie mapy aplikacyjnej z wykorzystaniem danych satelitarnych lub za pomocą czujnika rejestrującego dane o plonach bezpośrednio podczas przejazdu.

Uzyskane w ten sposób dane przesyłane są poprzez Isobus do komputera roboczego kosiarki, który oblicza odpowiednie ustawienia i przekazuje je bezpośrednio do silnika elektrycznego na kondycjonerze. Rezultatem jest bardziej jednorodna pasza – zarówno na polu, jak i w obrębie cięcia.

Grimme z dwoma nagrodami

Pierwsza z nich dotyczy separatora ChangeSep w kombajnie do ziemniaków. Innowacja umożliwia beznarzędziowe przełączanie pomiędzy dwoma aktywnymi urządzeniami oddzielającymi ciała obce w kombajnie. Dzięki temu urządzenia czyszczące warzywa można szybko i łatwo dostosować do zmieniającej się gleby i warunków zbioru, a także różnych metod zbioru (bezpośredniego, dzielonego lub wzbogaconego).

Oszczędza to ogromną ilość czasu (przebudowy) i stwarza warunki do optymalizacji wydajności pracy bez konieczności delikatnego obchodzenia się z bulwami.

Jedna z nagród dla Grimme to efekt współpracy z firmą z Indii, fot. K.Pawłowski

Drugą nagrodę dla Grimme oraz w tym wypadku dla hinduskiego partnera, firmy Shaktiman, zebrała prosta, ale wydajna kopaczka do ziemniaków SmartFold.

Maszynę, która ma znacznie dłuższe sita (które można hydraulicznie podnieść do góry), można zagregować z maszynami o mniejszej mocy ok. 60 – 100 KM i używać w krajach takich jak Indie, Indonezja, niewielkich państwach w Ameryce Południowej, czy na niektórych terenach w Europie Wschodniej.

CNH w natarciu

O tych medalach wspominaliśmy już wcześniej. Największym zwycięzców nagród przyznawanych przez Agritechnikę jest CNH Industrial. Oprócz złotego medalu dla kombajnu New Holland firmy wchodzące w skład koncernu otrzymały kolejne cztery krążki, tym razem srebrne.

Steyr Hybrid CVT, fot. K.Pawłowski

Pierwszym pojazdem nagrodzonym przez specjalistów targów Argitechnica jest Steyr Hybrid CVT. Austriacka firma zaprezentowała tym razem modułową koncepcję hybrydową dla średnich i dużych ciągników rolniczych. Zaprezentowany prototyp oparty jest na seryjnym modelu Impuls z sześciocylindrowym silnikiem o mocy 180 KM i rozstawie osi 2,79 m. Podczas gdy bezstopniową hydrostatyczno-mechaniczną skrzynię biegów przejęto w stosunku 1:1 od oryginału, silnik wysokoprężny osiąga w nowym modelu aż 260 KM i dysponuje zupełnie nowym przodem z niezależnym zawieszeniem kół oraz dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi. Generator napędzany jest silnikiem wysokoprężnym poprzez stopień przekładni i przekazuje wygenerowaną moc elektryczną do 102 KM do silnika elektrycznego za pośrednictwem elektroniki. Powoduje to zamianę energii elektrycznej z powrotem na energię mechaniczną, który jest przekazywany do koła koronowego mechanizmu różnicowego przedniej osi poprzez dwustopniową skrzynię biegów. Przednią oś można w dalszym ciągu napędzać mechanicznie za pomocą klasycznego sprzęgła wielopłytkowego. Gałąź elektryczna wyposażona jest dodatkowo w superkondensatory, czyli urządzenia do magazynowania energii elektrostatycznej, które są w stanie magazynować i uwalniać dużą ilość energii w krótkim czasie, rezystor hamowania oraz gniazda wysokiego napięcia AEF z przodu i z tyłu.

Kolejnymi produktami, które zostały nagrodzone to opisywane już na Farmerze innowacyjne ciągniki marki New Holland napędzane nowymi źródłami energii. Są to elektryczny New Holland T4 Electric Power stworzony we współpracy z amerykańską firmą Monarch Tractor oraz New Holland T7.270 Methane Power (LNG).

Firma New Holland jest pierwszym producentem, który zaprezentował ciągnik zasilany gazem ze zbiornikami LNG. Dzięki specjalnej technologii podwójnych ścian, izolowane próżniowo zbiorniki można dostosować do warunków przestrzennych typowych dla ciągników, co pozwala na pojemność zbiornika w T7.270 LNG na poziomie 200 kg. Firma New Holland przeciwdziała problemowi odparowywanego gazu za pomocą chłodnicy kriogenicznej, która stale utrzymuje metan w temperaturze poniżej minus 162°C, a zatem w stanie ciekłym. Energia potrzebna do zasilania lodówki zasilanej elektrycznie jest bardzo niska i pochodzi z akumulatora, który można ładować za pomocą zewnętrznego źródła zasilania lub zintegrowanego generatora IC. Odparowany gaz napędza generator, umożliwiając autonomiczną pracę układu chłodzenia.

Wdrażając technologię LNG w T7.270 Mamine Power, firma New Holland przekształca koncepcje silników na gaz LNG w opcję napędu, która może spełnić surowe wymagania sektora rolniczego. Łączy się to z możliwością wykorzystania własnego biogazu (bio-LNG) jako paliwa samochodowego w cyklach neutralnych pod względem emisji CO2.

Nowość Case IH

Na końcu należy wspomnieć o nagrodzie dla kombajnów Case IH Axial Flow za nowe czujniki kontroli posuwu nazwane Forward Looking. Czujniki radarowe mierzą stan, wysokość i gęstość plonu, a ustalone w ten sposób wartości służą potem jako zmienne wejściowe dla kontrolera przepustowości. Dodatkowo sprzęt mierzy profil podłoża i oprócz danych z czujników optymalizuje sterowanie wysokością listwy tnącej za pomocą wartości obliczonych przy użyciu nowych algorytmów.

To opatentowane rozwiązanie prowadzi do bardziej równomiernego podawania zebranego materiału i zapewnia kontrolę nad hederem przy mniejszym kontakcie z podłożem. W efekcie skutkuje to zwiększoną wydajnością kombajnu i niezawodnością w pracy.

Wszystko zobaczycie na Agritechnice

Wszystkie zaprezentowane i nagrodzone produkty będzie można zobaczyć podczas targów Agritechnica 2023 w Hanowerze, które odbędą się w połowie listopada.