Jesteśmy w tej chwili w Kassel na międzynarodowej konferencji prasowej DLG i VDMA dotyczącej targów Agritechnica, które odbędą się w połowie listopada br. Mamy okazję porozmawiać na temat premier szykowanych na imprezie, a we wtorek dowiedzieliśmy się które produkty otrzymały złoty i srebrne medale targów.

Bez wątpienia najwięcej medali zgarnął koncern CNH Industrial, który oprócz złotego krążka otrzymał także kilka w srebrnym kolorze.

Przede wszystkim należy wyróżnić zwycięzcę konkursu, czyli najnowszy kombajn New Holland. O nowościach we flagowej linii serii CR informowaliśmy przy okazji ich prezentacji podczas amerykańskich targów Farm Progress 2023 Show. Na targach Agritechnica firma należąca do CNH Industrial skupi się na kompletnie nowym modelu tej serii, na razie tajemniczo zwanym „New Combine”.

Ogłoszenie decyzji jury imprezy, fot. K.Pawłowski

Nowy kombajn, który ma być produkowany w Zedelgem w Belgii, został kompletnie przeprojektowany, głównie po to by zapewnić najwyższą wydajność. Przedstawiciele New Holland mówili wczoraj, że to w 90 proc. kompletnie nowa maszyna. A to co najbardziej spodobało się jury Agritechniki to ograniczenia strat ziarna niemal do zera oraz zapewnienie większej automatyzacji w pracy. Na razie brzmi to dość enigmatycznie, a więcej mamy się dowiedzieć już podczas Agritechniki.

Nagrodzonych w konkursie innowacji Agritechniki wyczytywał przewodniczący jury, prof. Stefan Bottinger z Uniwersytetu Hohenheim w Stuttgarcie, fot. K.Pawłowski

Warto podkreślić, że najnowszy kombajn, którego mają się bać Lexion i X9, będzie dostępny na rynku już w 2025 r., czyli w roku 50. rocznicy wprowadzenia przełomowej technologii New Holland Twin Rotor.

Nowy kombajn będzie miał zupełnie nową stylistykę, która rozleje się także na inne kombajny oraz sieczkarnie w firmie New Holland. Warto także wspomnieć, że nowy kombajn nie zastępuje w gamie New Holland innej maszyny. Po prostu firma należąca do CNH Industrial wchodzi na nowy pułap maszyn.

New Holland i CNH rozbija bank z medalami

Nowy kombajn to nie jedyny produkt, który zdobył uznanie jury Agritechniki. Srebrene medale zdobyły także ciągniki New Hollanda, takie jak elektryczny T4 Electric Power oraz T7 Methane Power LNG. O obu maszynach wiele już napisaliśmy i zapewne jeszcze napiszemy.

Kolejnym produktem z CNH Industrial, który został dostrzeżony przez jury to Steyr Hybrid CVT, o którym niedawno wspominaliśmy. Projekt jest na razie w fazie prototypu, choć sam produkt tak naprawdę jest już gotowy do aplikacji, ale zanim to się stanie Steyr musi jeszcze dopracować inne szczegóły przyszłego traktora.

Swój medal otrzymała także firma Case IH, która tym razem została dostrzeżona za czujniki kontroli posuwu Forward Looking w kombajnach Axial Flow. Czujniki radarowe mierzą stan, wysokość i gęstość plonu, a ustalone w ten sposób wartości służą potem jako zmienne wejściowe dla kontrolera przepustowości. Dodatkowo sprzęt mierzy profil podłoża i oprócz danych z czujników optymalizuje sterowanie wysokością listwy tnącej za pomocą wartości obliczonych przy użyciu nowych algorytmów.

To opatentowane rozwiązanie prowadzi do bardziej równomiernego podawania zebranego materiału i zapewnia kontrolę nad hederem przy mniejszym kontakcie z podłożem. W efekcie skutkuje to zwiększoną wydajnością kombajnu i niezawodnością w pracy.

Inni też mają powody do dumy

Oczywiście inne firmy i koncerny także zostały dostrzeżone w konkursie. Na przykład firma Claas otrzymała wyróżnienie za wielowymiarową trzypunktową regulację podnośnika w ciągnikach. System niepozorny, ale ważny.

Podnoszenie lub opuszczanie trzypunktowego podnośnika często powoduje, że maszyny do uprawy gleby nie są już ustawione równolegle do podłoża i dlatego głębokość robocza z przodu oraz z tyłu bywa różna. Aby to zoptymalizować Claas zintegrował hydrauliczny łącznik górny ze swoim wielowymiarowym trzypunktowym systemem sterowania. Czujniki pomiaru wysokości, które przekazują sygnały do elektroniki sterującej ciągnika, są zamontowane z przodu i z tyłu narzędzia w celu określenia idealnej pozycji. Za pomocą dodatkowej jednostki sterującej układu hydraulicznego można je przekształcić w regulację długości górnego łącznika, co prowadzi do automatycznej regulacji nachylenia wzdłużnego narzędzia. Umożliwia to prowadzenie narzędzia równolegle do podłoża, a tym samym umożliwia osiągnięcie stałej jakości pracy.

Firma Grimme wyszła z dzisiejszej konferencji z dwoma nagrodami. Pierwsza z nich dotyczy separatora ChangeSep w kombajnie do ziemniaków. Innowacja umożliwia beznarzędziowe przełączanie pomiędzy dwoma aktywnymi urządzeniami oddzielającymi ciała obce w kombajnie. Dzięki temu urządzenia czyszczące warzywa można szybko i łatwo dostosować do zmieniającej się gleby i warunków zbioru, a także różnych metod zbioru (bezpośredniego, dzielonego lub wzbogaconego).

Oszczędza to ogromną ilość czasu (przebudowy) i stwarza warunki do optymalizacji wydajności pracy bez konieczności delikatnego obchodzenia się z bulwami.

Jedna z nagród dla Grimme to efekt współpracy z firmą z Indii, fot. K.Pawłowski

Drugą nagrodę dla Grimme oraz w tym wypadku dla hinduskiego partnera, firmy Shaktiman, zebrała prosta, ale wydajna kopaczka do ziemniaków SmartFold.

Maszynę, która ma znacznie dłuższe sita (które można hydraulicznie podnieść do góry), można zagregować z maszynami o mniejszej mocy ok. 60 – 100 KM i używać w krajach takich jak Indie, Indonezja, niewielkich państwach w Ameryce Południowej czy na niektórych terenach w Europie Wschodniej. Przedstawiciele Grimme nie wiedzą jeszcze czy produkt będzie dostępny w Europie, w tym również w Polsce.

Nagrodzonych jest więcej - wkrótce opiszemy wszystkich

Nie opiszemy w tym artykule wszystkich produktów, które otrzymały nagrody. Chcemy tylko podać pewne przykłady, które pokażą, w którą stronę idzie rolnictwo w Europie.

Kolejnym przykładem nowoczesnego produktu, wychodzącego z wtorkowej konferencji z medalem był system firmy Zunhammer o nazwie Eco-Duo Vario, który umożliwia niezależną regulację dawki aplikacji nawozu naturalnego dla każdej połowy dystrybutora. Problem dotyczy wzrostu szerokości roboczej coraz większych belek do aplikacji gnojowicy. W efekcie nawożenie obszarowe stało się coraz trudniejsze, ponieważ dawka wysiewu jest taka sama na całej szerokości belek.

Zunhammer zastosował dwie pompy i dokładność nawożenia miejscowego można podwoić. Gdy sekcje są wyłączone, dawka wysiewu w pozostałych sekcjach nie zmienia się, ponieważ prędkość pompy jest regulowana.

Fendt został dostrzeżony za stworzenie wraz z firmami ConGra Victor Klüber i Fritzmeier Umwelttechnik GmbH & Co.KG systemu automatycznego ustawiania kondycjonera w kosiarkach firmy należącej do AGCO.

Technologia ma na celu uzyskanie stałej zawartości suchej masy na polu i pokosie. W tym celu określa się przyrost biomasy poprzez utworzenie mapy aplikacyjnej z wykorzystaniem danych satelitarnych lub za pomocą czujnika rejestrującego dane o plonach bezpośrednio podczas przejazdu. Uzyskane w ten sposób dane przesyłane są poprzez Isobus do komputera roboczego kosiarki, który oblicza odpowiednie ustawienia i przekazuje je bezpośrednio do silnika elektrycznego na kondycjonerze. Rezultatem jest bardziej jednorodna pasza – zarówno na polu, jak i w obrębie cięcia.

Swój medal otrzymał także projekt 3A stworzony przez AgXeed, Amazone i Claas. O tej nowości taże już pisaliśmy.

W konkursie dostrzeżono także m. in.: firmę Stoll za innowacyjny teleskopowy ładowacz czołowy. Teraz traktory o średniej mocy wyposażone w czterocylindrowe silniki mogą podnosić wyżej i z większą precyzją.

Więcej o nagrodach napiszemy wkrótce.