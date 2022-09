Agro As z Nowej Wsi Małej przejmie sprzedaż marki Horsch w miejsce K&H, fot.kh

Od 1 września 2022 r. zmienia się skład struktury sieci dilerskiej Horsch na terenie woj. dolnośląskiego. Nowym dilerem obsługującym klientów w tym obszarze będzie firma AGROAS sp. z o.o.

Z początkiem współpracy z firmą Agro As, Horsch kończy interesy z firmą K&H Agrotech sp. z o. o. i "dziękuje za lata owocnej współpracy i sukcesy w promocji marki Horsch, które przełożyły się na sukces sprzedażowy".

Firma Agro As przejmuje zadania sprzedażowe, ale również serwisowe dla wszystkich maszyn Horsch i Horsch Leeb na terenie woj. dolnośląskiego. "Firma Horsch pokłada duże nadzieje i ufa, iż firma Agro As z równym zaangażowaniem i sukcesem będzie pracować na powierzonym terenie".

Sieć dilerska Horsch w Polsce to obecnie 11 firm. Razem z oddziałami jest to sieć dystrybucyjna obejmująca łącznie 27 punktów handlowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Jak zapewniają przedstawiciele Horscha, taka struktura umożliwia zoptymalizowanie kontaktu z Klientem, zarówno pod względem doradztwa w zakupie, promocji i prezentacji polowych, jak też co równie ważne w zakresie serwisowania i zaopatrzenia w części zamienne.