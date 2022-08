Trwa Agro Tour 2022, czyli pokazy polowe sprzętu firmy Agro Masz. Przed nami jeszcze trzy z siedmiu imprez zaplanowanych na przełom sierpnia i września.

Firma Agro Masz z pomocą swoich dealerów zaplanowała na ten sezon siedem pokazów polowych w pod hasłem ''Od morza po góry''. Oprócz spotkań w Polsce odbędzie się także jedna impreza na Litwie.

Za nami spotkania w okolicach Legnicy, Radomska, Śremu. Wczoraj odbyła się impreza w gospodarstwie niedaleko Czaplinka. Przed nami imprezy w okolicach Ślesina, które odbędzie się jutro, 25 sierpnia. Kolejne spotkania zorganizowane będą 30 sierpnia w okolicy Lipna oraz 1 września pod Ełkiem.

To co lubią rolnicy

Firma Agro Masz podczas pokazów zaprezentuje maszyny, o które prosili sami rolnicy, chcący zobaczyć je akcji. Wśród nich będą m. in. ciężki sześciometrowy agregat uprawowy Auc 60H, przystosowany do ciągników o mocy 210-260 KM, pięciometrowa, zawieszana brona do uprawy płytkiej i ultra płytkiej Faster 50H, sześciometrowa brona talerzowa pół zawieszana BTC60H, ciężka brona talerzowa Tiger 10M przeznaczona dla ciągników o mocy 330-400 KM, siewniki pneumatyczne Aquila Drive 4M (moc ciągnika 180-240 KM), Salvis do uprawy pasowej (moc ciągnika 200-280 KM), Ikar – siewnik frontowy (dla ciągnika z przednim tuzem), agregat wielozadaniowy Grizzly 5M, czy Pług Obrotowy (vario czteroskibowy) dla ciągników o mocy 140 KM.

Odwiedzimy jeden z najbliższych pokazów by zdać relacje, co ciekawego w tym sezonie przygotowała dla farmerów firma Agro Masz.