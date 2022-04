Agro-Masz z broną talerzową do ultrapłytkiej uprawy

Brona talerzowa Faster to nowość w ofercie Agro-Maszu. Jest to maszyna przeznaczona do płytkiej oraz ultrapłytkiej uprawy pożniwnej.

Śmiało możemy powiedzieć, że z roku na rok rośnie zainteresowanie coraz płytszą uprawą pożniwną. Nie ma się co temu dziwić, gdyż taka uprawa pozwala na szybsze skiełkowanie osypanych nasion, a przy tym przerywa parowanie wody z gleby i przesusza jedynie jej najpłytszą warstwę.

Agro-Masz rozwija ofertę

Dotychczas oferta Agro-Maszu w zakresie płytkiej uprawy pożniwnej sprowadzała się jedynie do brony mulczowej. Od jakiegoś czasu jednak została ona ubogacona o bronę talerzową Faster, umożliwiającą uprawę na głębokość do 4 cm.

Maszyna charakteryzuje się falistymi talerzami o średnicy 560 mm, które standardowo dla producenta osadzone są na piastach bezobsługowych. Za zabezpieczenie talerzy odpowiadają zaś gumowe elastomery.

Co ważne, odstęp między rzędami talerzy wynosi 100 cm, dzięki czemu brona talerzowa powinna oferować swobodną pracę bez zapychania się nawet w warunkach dużej ilości resztek pożniwnych.

Brona talerzowa Faster występuje w trzech szerokościach roboczych: 4; 5 oraz 6 m. W przypadku wersji 5-metrowej zapotrzebowanie na moc ciągnika towarzyszącego wynosi od 120 do 180 KM, a sama maszyna w podstawowym wyposażeniu waży ok. 2,5 t i została wyceniona na 65 tys. zł netto.

Z informacji przekazanych od producenta wynika, że pierwsze maszyny zostały już sprzedane i pracują u rolników. Może i my powinniśmy wziąć tę broną talerzową "na warsztat" i solidnie ją przetestować? Dajcie znać w komentarzach, czy taki test byłby dla Was interesujący.