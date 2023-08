Ciągnik autonomiczny AgBot 2.055 W4 o mocy 75 KM to projekt holenderskiego start-up'u AgXeed, fot. mat prasowe

Czy się to komuś podoba, czy nie rolnictwo stoi w przedsionku rewolucji technologicznej. Coraz mniej ludzi chce pracować na roli, a ci którzy zostają, są zmuszani do drastycznego obniżania kosztów. Autonomiczny ciągnik AgBot nie jawi się więc jako maszyna z powieści i filmów „science fiction”.

Na najbliższej wystawie Agro Show w Bednarach, na stoisku Agrihandler będzie można zobaczyć i zapoznać się z ciągnikami autonomicznymi AgBot, a konkretnie z modelem AgBot Agbot 5.115 T2.

Holenderski start-up AgXeed

Ciągniki autonomiczne AgBot to projekt holenderskiego start-up’u AgXeed, który został założony w 2018 roku. Jego misją od początku było uwolnienie rolników od czynności, które mogłaby wykonywać za nich maszyna.

Co więcej, firma ta pragnęła „uwolnić” glebę od ciągników, które nieustannie zwiększają swoją masę. Rok po założeniu przedsiębiorstwa był już gotowy pierwszy prototyp urządzenia bez kabiny.

Aktualnie Holendrzy oferują trzy modele ciągników AgBot przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa oraz sadownictwa.

Ciągnik autonomiczny AgBot 5.115 T2 o mocy 156 KM

Pierwszy z nich to typowo rolniczy, autonomiczny ciągnik AgBot 5.115 T2, wyposażony w czterocylindrowy silnik Deutz AG Stage 5 o pojemności 4.1 litra i mocy 156 KM (115 kW) oraz maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym max. 610 Nm. Elektryczny układ przeniesienia napędu zapewnia z kolei płynną zmianę prędkości w zakresie 0-13,5 km/h, masa maszyny to 3,2 tony.

Maszyna posiada gąsienice zapobiegające ugniataniu gleby oraz tak jak wszystkie trzy modele, systemy bezpieczeństwa i wykrywania przeszkód (laserowy radar Lidar oraz kamery) umożliwiające w pełni autonomiczną pracę. AgBot 5.115 T2 gotowy jest na wiele godzin intensywnej pracy na rozległych gruntach ornych.

Autonomiczny ciągnik Agbot 2.055 W4 na lżejsze gleby

Kolejny model to Agbot 2.055 W4, czyli wszechstronna maszyna do prac na glebach lekkich i średnich. Tym razem jest to tradycyjna maszyna kołowa.

Agbot 2.055 W4 napędzany jest również silnikiem marki Deutz AG Stage 5 – czterocylindrowym o pojemności 2,9 l, mocy 75 KM (55 kW) i maksymalnym momencie obrotowym o wartości 300 Nm. Podobnie jak jego mocniejszy brat, posiada elektryczny układ przeniesienia napędu zapewniający płynną zmianę prędkości w zakresie 0-13,5 km/h.

Ponadto model posiada możliwość bezstopniowej regulacji szerokości kół w zakresie od 1500 do 2250 mm oraz masę wynoszącą 3,2 tony. I właśnie ten model będzie można zobaczyć podczas wystawy Agro Show będzie zaprezentowany model Agbot 5.115 T2.

Ciągnik AgBot 2.055 W3 do zastosowań ogrodniczych i sadowniczych

Ostatnim modelem jest Agbot 2.055 W3 przeznaczony do prac w ogrodnictwie i sadownictwie. Zastosowano w nim identyczną jednostkę napędową jak w AgBocie 2.055 W4. Tym co go jednak różni, jest konstrukcja 3-kołowa zapewniająca równomierne rozłożenie nacisku na podłoże.

Elektryczny układ przeniesienia napędu jest z kolei identyczny jak w dwóch pozostałych modelach. Jego masa wynosi 2,8 tony.

Wszystkie opisane model AgBotów korzystają z moduł komunikacyjnego do dwukierunkowej transmisji danych z korekcją RTK. Technologia RTK GNSS zapewnia zdalne, precyzyjne prowadzenie oraz bezpieczne pozycjonowanie z dokładnością do 2,5 cm.