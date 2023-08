Targi Agro Show 2023 już we wrześniu. Na wystawie nie zabraknie stoiska firmy Lemken. Znajdziemy na nim m.in. agregat uprawowo-siewny Solitiar DT. fot. Lemken

Chociaż niemiecki producent swoje premiery zaprezentuje na listopadowej Agritechnice w Hanowerze, to na niebieskim stoisku podczas Agro Show nie zabraknie kilku imponujących maszyn. jedną z nich jest Solitair DT, który zainteresuje poszukujących agregatu uprawowo-siewnego.

Małe zapotrzebowanie na uciąg, zintegrowana kompaktowa brona talerzowa, prosta obsługa i duży zbiornik – tak można w skrócie podsumować maszynę Solitair DT, który dostpęny jest w dwóch szerokościach: 4 i 6 m.

Wysiew nasion i nawozu za jednym razem

Solitair DT może mieć pojedynczy lub dzielony zbiornik, którego pojemności wynosi między 3400 a 5100 l, który podnosi wydajność maszyny. Dzielony zbiornik może być używany zarówno do wysiewu dwóch rodzajów nasion lub nasion i nawozu podczas jednego przejazdu.

Efektywna uprawa talerzówką

Siewnik Solitair DT jest wyposażony w kompaktową bronę talerzową, która pozostawia równomiernie spulchnioną i rozdrobnioną glebę. Każdy talerz karbowany o średnicy 465 mm jest indywidualnie przymocowany do ramy za pomocą sprężyn piórowych, co gwarantuje precyzyjną kontrolę głębokości. Opcjonalnie przed sekcją talerzową można zastosować przedni wał oponowy, który zapewnia wstępne ugniatanie i wyrównanie gleby.

lemken Solitiar DT. fot. lemken

Tylny wał oponowy z kołami o średnicy 90 cm ma zapewnić równomierne zagęszczanie gleby na całej powierzchni. Naprzemienne ułożenie poszczególnych kół dodatkowo poprawia samooczyszczanie i zapewnia dobry siew nawet w warunkach wilgotnych.

Jeśli wymagane jest ukierunkowane zagęszczenie rzędów bezpośrednio przed redlicami wysiewającymi, za kołami można zamontować trapezowy wał ugniatający.

W agregacie Solitair DT są redlice dwutalerzowe OptiDisc zawieszone na równoległoboku z rolkami dociskowymi. To ma gwarantować precyzyjne umieszczanie nasion i jednolitą głębokość siewu. Stwarza to optymalne warunki do równomiernych wschodów – nawet przy wysokich prędkościach roboczych.

W siewniku Solitair DT zostały zastosowane indywidualnie napędzane aparaty wysiewające, z których każdy dostarcza nasiona do jednego rozdzielacza. Zestawy kółek wysiewających można wymieniać bez użycia narzędzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o test kalibracji, regulację czy czyszczenie – odporne na korozję aparaty wysiewające są łatwo dostępne.