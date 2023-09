W tym roku w Bednarach Deutz-Fahr zaprezentuje trzy polskie premiery. Możemy spodziewać się nowej generacji kombajnu serii C6000 oraz dwóch ciągników serii 6 z innowacyjnymi przekładniami RVshift i RCshift.

Nowy Kombajn serii C6000 został po raz pierwszy zaprezentowany na tegorocznych targach Karpfhamer Fest 2023, które odbyły się niedawno w Niemczech. Teraz czas na premierę w Polsce.

Jak na Deutz-Fahra przystało, na targach nie może zabraknąć ciągników. W Bednarach wśród traktorów pojawią się dwa bardzo ciekawe modele: 6130.RVshift oraz nowa generacja 6170 RCshift. Obydwa ciągniki wystąpią na Agro Show premierowo.

Nowy kombajn serii C6000

5-wytrząsaczowa maszyna Deutz-Fhara nowej generacji pojawi się z kabiną, która została całkowicie przeprojektowana. Oprócz tego, że jest ona wewnątrz dostosowana do nowych technologii żniwnych (będą w niej m.in. nowe wyświetlacze, joystick, dodatkowe terminale) to producent postawił na komfort pracy w kabinie, z której operator ma niezakłócony, panoramiczny widok.

Samo przeszklenie jest izolowane termicznie, a wewnątrz kabiny ma być bardzo cicho - izolowanie kabiny oraz montaż na czterech blokach ma dodatkowo redukować wibracje. Komfort mają podkreślać również przyciemniane szyby.

Nowe modele będą dostępne z turboseparatorem i bez. W nowej generacji C6000 zachowano sprawdzone systemy omłotu i separacji, koncepcję napędu, dystrybucję słomy i plew oraz zbiornik ziarna z opróżnianiem od góry.

Ciągniki serii 6 z innowacyjnymi przekładniami

Deutz-Fahr dostosował moc ciągników do masy w taki sposób, by sprawdzały się różnych pracach i były maszynami uniwersalnymi.

Nowa seria ciągników serii 6 ma teraz zwiększoną moc i moment obrotowy. Producent zoptymalizował również moment startowy silnika, który możliwy jest już od 1000 obr./min. dzięki czemu ciągniki mają być bardziej elastyczne, a wykonywanie wszelkich zadań jest możliwe przy bardzo niskich obrotach silnika, co redukuje zużycie paliwa.

Ciszej i wydajniej - ciągniki serii 6 ze skrzynią RCshift

RCshift jest rozwiązaniem, w którym operator może sterować napędem bez użycia dźwigni. W tej konfiguracji w Bednarach zobaczymy ciągnik Deutz-Fahr 6170.

Napęd RCshift może być stosowany w trybie manualnym, wówczas operator ma pełną kontrolę nad zmienianymi biegami i półbiegami powershift. Ale RCShift jest także gotowy do pracy w drugim wariancie, w którym operator może zmieniać biegi główne, a ciągnik zmienia półbiegi powershift. Natomiast w trybie automatycznym (najczęściej stosowany w transporcie) ciągnik sam zmienia biegi i półbiegi. Wybór poszczególnych trybów należy do kierowcy.

W nowej generacji ciągników zmodernizowano również kabinę, w której montowane są teraz lusterka XL, nowe koło kierownicy, deska rozdzielcza czy chłodziarka na napoje.

Nie zabraknie również innowacyjnych technologii prowadzenia. Najnowszy system telematyki w serii 6, automatyczne prowadzenie na uwrociach czy pozycjonowanie ciągnika nowym odbiornikiem, który odbiera sygnały ze wszystkich dostępnych sygnałów satelitarnych.

Prezentacja ciągników Deutz-Fahr RVShift na targach Eima w Bolonii fot. K.Pawłowski

Seria ciągników 6 z RVshift

Nowa seria 6 ma być jeszcze prostsza w obsłudze. Wydłużono do 1000 h okresy pomiędzy wymianami oleju, łatwiej jest sprawdzić poziom płynu chłodzącego, zastosowano aluminiowy pakiet chłodnic, który zaopatrzony jest prosty system otwierania przy pomocy dźwigni.

W Bednarach pojawi się również Deutz-Fahr 6130.4 RVshift - z układem napędowym, który pozycjonowany jest pomiędzy przekładnią Powershit a bezstopniowym TTV. Odczucia z jazdy takim ciągnikiem mają być podobne do tych, które czujemy w maszynach wyposażonych w Powershift.

RVshift bazuje na pracy skrzyni bezstopniowej i zastosowano w niej ten sam podział elektroniczny. To daje niezliczoną możliwość kombinacji biegów.

W czasie, gdy przekładnie bezstopniowe są głównie sterowane elektroniką, to w tym rozwiązaniu jest możliwe by operator miał większą kontrolę nad pracą napędu. Zatem jest to rozwiązanie, dla tych, którzy lubią sami zmieniać biegi.