W Bednarach na stoisku Horscha pojawią się dwie sztandarowe nowości. Rolnicy będą mogli przyjrzeć się kultywatorowi Fortis AS oraz punktowemu siewnikowi Maestro TX. Nie zabraknie także nowych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego.

Już niedługo cała branża rolnicza spotka się w Bednarach. Do wystawy przygotowuje się również Horsch. Niemiecki producent wprowadził na rynek nowe rozwiązania do uprawy i siewu punktowego.

Prosty i wydajny siewnik punktowy Maestro TX

W tym roku Horsch dodał do swojej oferty siewnik punktowy. Ma być on prosty w obsłudze, wydajny i precyzyjny – maszyna dokonuje dokładnej rejestracja liczby ziaren, odległości między nimi, a także stale kontroluje jakości wysiewu.

Maestro 6 TX Horsch. fot.mat. prasowe

Jest to maszyna o szerokości roboczej między 2,6 a 4,8 m. na ramie teleskopowej można zamontować 6 lub 7 rzędów, których rozstaw wynosi od 37,5 do 80 cm. Rzędy można przestawiać i regulować hydraulicznie. Dlatego przy pomocy Maestro można siać cały sezon w uprawach rzędowych o różnym rozstawie.

Wydajną pracę siewnikiem mają zapewnić prędkości robocze do 15 km/h i zbiornik na materiał siewny o dużej objętości – 70 l każdy. Precyzyjność wysiewu nasion kontroluje system nadciśnienia AirSpeed.

Siewnik będzie mógł być doposażony w zbiornik do nawożenia doglebowego o pojemności 1300 l oraz zbiornik na mikrogranulat po 20 l na rząd. Te są napędzane elektrycznie i niezależnie, co pozwala sterować dozowaniem w poszczególnych rzędach. Maszyna Maestro TX jest obsługiwana przez nowy i intuicyjny interfejs I-Manager.

Kultywator do głębokiego spulchniania Fortis AS

Jak twierdzi sam Horsch – głęboka uprawa to specjalność firmy, dlatego tym razem w Bednarach będziemy mogli zobaczyć rozszerzający ofertę kultywatorów niemieckiego producenta - Fortis AS.

Ta wersja agregatu ma być odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rolników odnośnie do uniwersalności maszyn. Celem firmy było opracowanie kultywatora, który poradzi sobie ze zwiększoną mocą ciągnika do 600 KM, ale jednocześnie zapewni większą zmienność głębokości roboczej i różne opcje regulacji.

Horsch Fortis 7 AS fot.mat. prasowe

Z głębokością roboczą od 4 do 30 cm nowy Fortis 6 i 7 AS jest idealny do głębokiego spulchniania i podstawowej uprawy roli. W zależności od warunków użytkowania rolnik może zdecydować, czy chce używać wału dogniatającego czy podwozia na uwrociu.

Rolnik może nie tylko wybrać typ pakera, ale także zdecydować, czy ma on być sztywno połączony z ramą, czy wstępnie naprężony hydraulicznie. Dzięki wstępnemu naprężeniu ciężar przedniego wału ugniatającego może zostać przeniesiony na tylny, dzięki czemu można uniknąć np. zapadania się ugniatacza w bardzo lekkich miejscach.

Dzięki 4-belkowej konstrukcji rozstaw zębów w Fortis AS wynosi 27 cm - idealnie do płytkiej uprawy roli i cięcia na całej powierzchni w każdych warunkach, ale uwzględnia również wymagania dotyczące niskiego zapotrzebowania na moc w przypadku głębokiej uprawy podstawowej.

W kultywatorze Horsch Fortis AS czwarta belka została przesunięta bardziej do tyłu. W ten sposób przed talerzami wyrównującymi zawsze znajduje się wystarczająca ilość luźnej ziemi, a operatorzy uzyskują optymalny rezultat. fot. mat. prasowe

W celu dostosowania się Fortisa do gleby, rolnik może wybrać pomiędzy pojedynczymi a podwójnymi przednimi kołami podporowymi. W zależności od miejsca i warunków użytkowania zakres zastosowania może się różnić.

Zakres zadań kół podporowych obejmuje zarówno proste sterowanie głębokością maszyny, jak i wsparcie maszyny w przypadku dużych głębokości roboczych. Regulacja głębokości może być przeprowadzona przy pomocy dobrze znanego systemu klipsów lub w pełni hydraulicznie z kabiny.

Podobnie jak prawie wszystkie modele kultywatorów, również Fortis jest wyposażony w zintegrowany system wzmacniania trakcji, który przenosi do 1,2 t. na tylną oś ciągnika, skutecznie redukując poślizg.

Aplikacja do zdalnej kontroli maszyn i pól

Za pomocą HorschConnect rolnik może zlokalizować na swoim telefonie lub komputerze maszynę na polu i przeglądać na bieżąco efekty pracy np. prędkość i dawkę nawożenia oraz sterować siewnikiem. Dodatkowo wysyłane są powiadomienia odnośnie tego, co się dzieje z maszyną na podstawie ciągłej diagnostyki.

Tym razem Horsch rozszerza swoje cyfrowe narzędzie o dodatkowe funkcje, takie jak wyświetlanie kilku maszyn na mapie, czy łatwe opracowywanie granic pól przenosząc je na zasadzie „przeciągnij i upuść”.

Co ważne, HorschConnect jest już kompatybilny z innymi zewnętrznymi systemami, również w zakresie telemetrii (aplikacja Telematics jest dostępna dla iOS i Android)

Połączenie ma również być możliwe między różnymi poprogramowaniami i producentami, tak aby możliwa była łatwiejsza wymiana danych z maszyn.