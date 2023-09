Rolnicy i fani marki John Deere podczas tegorocznego Agro Show będą mogli zobaczyć m.in. kombajn serii S780 z czujnikiem HarvestLab 3000, nowy moduł JDLink oraz technologię przeciwdziałania chwastom See&Spray, a także Reaktywny Układ Kierowniczy w ciągniku 7R.

John Deere, tak jak w minionych latach, będzie obecny na największej plenerowej wystawie rolniczej w Europie i zaprezentuje maszyny wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami rolnictwa precyzyjnego.

Wyższy wymiar precyzji – czujnik HarvestLab 3000

Na szczególną uwagę zasługuje czujnik HarvestLab 3000, montowany m.in. w kombajnach S780. Dostępne w seriach S i T narzędzie zmienia pracę na łatwiejszą, szybszą i bardziej wydajną.

– To tylko jeden czujnik, a aż cztery zastosowania: w sieczkarniach, kombajnach serii S i T, wozach ascenizacyjnych i jako mobilne laboratorium. Pozwala na dokonanie niezwykle precyzyjnej analizy jakości plonów i ich monitorowania podczas zbioru. W założeniu jego działanie jest proste, ale także niezwykle efektywne. HarvestLab 3000 analizuje skład zbieranych zbóż bezpośrednio na polu. Dzięki temu możemy ekspresowo otrzymać informacje o składzie chemicznym i wilgotności plonów – wyjaśnia Mateusz Janicki, specjalista z John Deere Polska.

Wspomniany kombajn S780 to pierwszy kombajn w Polsce z takim czujnikiem. Pracuje on w technologii bliskiej podczerwieni. Niezwykle imponujące są jego osiągi: wykonuje bowiem aż 4000 pomiarów na sekundę. Ten mechanizm nie mógłby działać bez połączenia z innym niezbędnym elementem ekosystemu narzędzi John Deere, czyli John Deere Operations Center, które odświeża pobierane dane regularnie co 3 sekundy.

Agro Show już od 1999 roku jest miejscem wymiany doświadczeń, pomysłów, innowacji i perspektyw światowego oraz polskiego rolnictwa. John Deere co roku zaprasza odwiedzających do przestrzeni pełnej nowoczesnych rozwiązań i maszyn. fot.mat. prasowe

Wyświetlacz G5Plus, odbiornik StarFire 7000 i modemy JDLink

John Deere proponuje instalację elementów, które według producenta, wniosą jakość pracy gospodarstwa na zupełnie nowy poziom. Prezentowany podczas Agro Show wyświetlacz należy do rodziny G5, tym razem John Deere pokaże konkretnie model G5Plus. Jego ekran ma aż 12,8 cala. Co to oznacza w praktyce?

– Aż 33 proc więcej przestrzeni wyświetlanych map i pozostałych informacji. Jednocześnie klienci mogą mieć pewność, że zachowano to, co w poprzednich seriach wyświetlaczy działało bez zarzutu, czyli m.in. AutoTrac i system sterowania sekcjami – odpowiada Bogdan Kazimierczak, specjalista z John Deere Polska.

Na stoisku John Deere nie może zabraknąć flagowego produktu rolnictwa precyzyjnego, czyli odbiornika StarFire 7000.

– Ten odbiornik to ekspresowe narzędzie pracy. Czas aktywacji StarFire 7000 nie przekracza 8 minut, a jednocześnie dokładność RTK wynosi 2,5 cm. Jest kompatybilny z sygnałami aż czterech satelitów, dzięki czemu jest też w mniejszym stopniu podatny na efekt cienia. Działanie SF-RTK jasno pokazuje, że zapewnia o 100 proc. lepsze pokrycie sygnałem. Jeszcze więcej każdy zainteresowany dowie się w przestrzeni John Deere podczas Agro Show – mówi Bartosz Białas, dyrektor marketingu w John Deere Polska.

Na Agro Show 2023 John Deere pojawi się z kombajnem serii S780 z czujnikiem HarvestLab 3000, nowymi modemami JDLink, technologią przeciwdziałania chwastom See&Spray, oraz ciągnikiem 7R z Reaktywnym Układem Kierowniczym. fot. mat. prasowe

Specjaliści dodatkowo zaprezentują także zupełnie nowe modemy JDLink, które gwarantują łączność pomiędzy maszynami a John Deere Operations Center. Warto wiedzieć, że jest to urządzenie typu „plug and play”, czyli można stosować je z różnymi elementami floty sprzętu. Mobilność i elastyczność w pracy rolnika jeszcze nigdy nie były tak blisko.

Technologia See & Spray do skutecznego zwalczania chwastów

Katastrofy naturalne czy inflacja to nie jedyne wyzwania, z jakimi musi radzić sobie branża rolnicza. Każdy właściciel gospodarstwa wie, że profilaktyka w zakresie przeciwdziałania chwastom jest równie kluczowa dla dobrych efektów sezonu. John Deere zaprezentuje jedyną w swoim rodzaju technologię See & Spray, opryskiwaczy skonstruowanych w Horst w Holandii, które pozwalają na wykonanie aplikacji herbicydów na wszystkich etapach wzrostu.

Jak działa ta skuteczna technologia? Bazuje ona na precyzyjnym opryskiwaniu punktowym. Sprawdza się w zabiegach przedwschodowych oraz uprawach rzędowych po wschodach. Technologia działa w symbiozie z odbiornikiem StarFire 7000, o czym więcej odwiedzający dowiedzą się od ekspertów na stoisku John Deere.

Ciągnik 7R z Reaktywnym Układem Kierowniczym

Podczas Agro Show będzie można także zapoznać się z rozwiązaniami dla innych niemałych maszyn.

Na przykład w serii ciągników 7R pojawi się reaktywny układ kierowniczy. O co chodzi? Po wykonaniu skrętu kierownica automatycznie wraca do środkowego położenia i pozostaje w nim podczas jazdy na wprost po drodze. System wykorzystuje sygnały hydrauliczne zarówno z lewego, jak i prawego siłownika układu kierowniczego. Malkontenci mogą go wyłączyć poprzez system CommandCenter.

Ponadto warto wiedzieć, że system działa także dzięki nowemu zaworowi sterującemu – to on optymalizuje pracę, włączając i wyłączając odpowiednie funkcje.