Pierwszy dzień Agro Show było okazją do spotkania z Mariuszem Zdanowskim, twórcą Zduntraca. Właśnie zakończyły się duże prace przy projekcie. To jednak nie koniec – wciąż wprowadzane są udoskonalenia.

Twórca Zduntraca odpowiedział również na pytania uczestników spotkania, na temat maszyn używanych:

Na pytanie, który model ciągnika wybrać, Mariusz Zdanowski odpowiada:

Są klienci, którzy oczekują prostej maszyny w obsłudze. Z elektrohydrauliką jest tak, że im bardziej maszyna jest skomplikowana, tym koszty w późniejszej naprawie będą wyższe – ale nie ma nienaprawialnej maszyny – dodaje Zdanowski.

Specjalista maszyn używanych mówi, że w tej kwestii trzeba się liczyć z tym, że te skrzynie są nastawione na konkretne przebiegi i trzeba szczególnie o nią dbać. Nowy ciągnik będzie pracować bez problemu -ale przy używanym ciągniku weryfikacja jest bardzo trudna.

− Co ważne, jeżeli ciągnik ma niezależna hydraulikę, nie wykonujemy pomiarów w okresie zimowym – pomiary nie są rzetelne, gdyż przy niskich temperaturach nie można jej solidnie zweryfikować. Weryfikacja to podstawa – to są bardzo dobre przekładnie, ale przy zakupie musi być zweryfikowana przez fachowca - mówił Mariusz Zdanowski.