Agrofer FVS – piękny rozrzutnik obornika

Nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek zachwyci mnie rozrzutnik obornika. Ot zwykła maszyna. Ale nigdy nie mów nigdy. Na styczniowych targach TSW w Nadarzynie zauroczył mnie nietuzinkowy sprzęt firmy Agrofer.

Włoska maszyna wyróżnia się piękną błękitną barwą oraz modrzewiowymi deskami z namalowaną za pomocą farby nazwą firmy. Sprzęt wygląda jak pojazd zabytkowy, skrupulatnie odnowiony przez jakiegoś miłośnika starych maszyn. Nic bardziej mylnego. Pod designerską skorupą w stylu retro kryje się także najnowsza technologia i doskonała jakość produktu. Poza tym staromodne deski też nie są użyte tylko i wyłącznie z powodów stylistycznych.

Rozrzutnik dla sadowników

Zanim przejedziemy do omawiania szczegółów warto podkreślić, że maszyna jest dedykowana sadownictwu. Prezentowany model jest przeznaczony do miejscowego wysiewu bocznego w rzędach winnic lub sadów. Maszyna o smukłej konstrukcji umożliwia łatwe wchodzenie i wychodzenie z każdego rodzaju rzędów.

Tak prezentował się Agrofer FVS podczas styczniowych targów TSW, fot. K.Pawłowski

Producent, a także firma Rolsad - dealer prezentujący maszynę na targach TSW, twierdzą, że rozrzutnik obornika Agrofer FVS zbudowany jest z najwyższej jakości materiałów oraz rozwiązań technologicznych zapewniających solidność i trwałość na lata, a patenty zastosowane w maszynie odróżniają ją od innych, zdecydowanie tańszych.

Prawie jak furmanka

Boki zabudowane w drewnie modrzewiowym to nie tylko fanaberia projektantów i powrót do dawno minionych czasów. Drewno gwarantuje zdecydowanie większą trwałość i odporność na korozyjne działanie kwasów obornikowych. Specjalny system impregnowania sprawia, że korozja nie dostaje się do burt i podłogi. W efekcie sprzęt działa znacznie dłużej niż tańsze rozwiązania.

Długość całej maszyny może wynosić od 4,6m do 6m, fot. mat. prasowe Agrofer

Poza tym drewno sprawia, że maszyna jest cichsza w czasie pracy i przy okazji też lżejsza, co pozytywnie wpływa na zużycie paliwa w ciągniku, jak i na powstawanie kolein w sadzie.

Drewno to nie wszystko

Agrofer wyróżnia się drewnianymi burtami i podłogą, ale sprzęt ma także inne zalety: przesuwną ścianę tylną sterowaną hydraulicznie, dwuwirnikowy wyrzut obornika z przodu, hydraulicznie sterowany zaczep. Podstawą działania są płyty napędowe umieszczone wewnątrz dużego koła napędzanego hydraulicznie z możliwością regulacji obrotów.

Producent zapewnia, że FVS nadaje się również do dystrybucji kompostu i innych produktów oraz może być również zamówiony z osią typu tandem.

- Maszyna prezentowana na targach jest dostępna od ręki. Jeśli zamówi się sprzęt z innymi opcjami np. dyszlem hydraulicznie sterowanym, producent powinien przesłać maszynę do dealera w ciągu ok. miesiąca. Agrofer z Włoch to bardzo solidna i porządna firma, która przy każdym zamówieniu potwierdza termin realizacji. Rozrzutnik prezentowany na targach kosztuje 60 tys. zł netto. Może ciężko uwierzyć sprzedawcy, ale zapewniam, że maszyna jest warta tych pieniędzy. To nie tylko wygląd, ale i jakość oraz niezawodność w pracy – powiedział nam Adam Seliga z firmy Rolsad.

Nie tylko rozrzutnik FVS

Agrofer produkuje także inne maszyny w podobnym stylu, takie jak rozrzutniki AFO i VB przeznaczone do tylnego wysiewu w rzędach winnic lub sadów oraz glebogryzarki podkoronowe, pielniki do ekologicznej uprawy w sadach. Wszystko w jakości zdecydowanie lepszej od konkurencji.