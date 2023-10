Potężny wóz asenizacyjny na podwoziu typu tridem robił ogromne wrażenie. Nie tylko na nas, ale także na zwiedzających wystawę rolnikach. Nie jeden ze zwiedzających dziwił się rozmiarom maszyny i zastanawiał się czy to jest odpowiednia skala dla polskiego rolnika. Przedstawiciele firmy spod Żurumina mieli gotową odpowiedź na takie wątpliwości.

Maszyna o pojemności 30 tys. l to topowy wóz w ofercie firmy z Będzymina. Oczywiście najwięcej sprzedaje się tych mniejszych. Na Agro Show wystawiono kilka maszyn, pokazujących przekrój produkcyjny zakładu.

- Naszym głównym produktem są beczkowozy asenizacyjne i produkujemy je w różnych pojemnościach: od 3 tys. do tych największych o poj. 30 tys. litrów. Największy sprzęt jest zawieszony na tridemie, na ogumieniu 750 / 50 / 30,5 cala. Model pokazywany na targach ma w swoim wyposażeniu dodatkowo hydraulicznie resorowany zaczep, z tyłu stację dokującą do przepompowywania gnojowicy, podwójny rozlewacz, wszystko sterowane jest z panelu, z pozycji operatora. Do obsługi potrzebne jest dużo wyjść hydraulicznych, których normalny ciągnik nie ma, więc zastosowaliśmy blok elektrozaworów, który za to odpowiada i wszystkim steruje. Oczywiście pompy, osie i inne części wysokospecjalistyczne to producenci zewnętrzni. Np. jeśli chodzi o osie to mamy do wyboru producenta włoskiego i polskiego (ADR i Pronar) – powiedział o wozach asenizacyjnych Krzysztof Pstrągowski, drugi ze współwłaścicieli firmy.