Agromek 2021 w nowej edycji

Mniej więcej o tej porze miała się zakończyć 42 edycja targów Agromek. Niestety sytuacja związana z pandemią Covid-19 spowodowała, że ta edycja targów nie odbyła się, ale organizatorzy nie odwołali wszystkiego.

Co roku na targach Agromek były przyznawane wyróżnienia dla nowych produktów prezentowanych na targach. Te które wzbudzały szczególne zainteresowanie jury oraz ekspertów otrzymywały gwiazdki. W tym roku w obliczu niemożliwości przeprowadzenia wystawy w tradycyjnej formie, zorganizowano Agromek Stars Special Edition 2021.

Tak uzasadnił specjalną edycję prezes Agromek, Sten Andersen..

- Otrzymaliśmy szereg zapytań od wystawców, czy nie udało się przeprowadzić Agromek Stars, mimo że nie ma targów. Takie zapytania są bardzo ważne, dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić intensywny proces, w którym wystawcy przez krótki czas mają możliwość zgłaszania swoich wiadomości do oceny.

Wystawcy zgłosili swoje nowości, które zostały ocenione według tych samych kryteriów co podczas tradycyjnej wystawy. Tradycyjnie największą uwagę komisja oceniająca zwracała na jakość nagradzanego produktu.

W tym roku podczas Agromek Stars Special Edition 2021 jedną gwiazdkę otrzymało 9 produktów, dwie gwiazdki otrzymało aż 17 produktów natomiast trzema gwiazdkami zostało oznaczonych 6 produktów. W grupie nowości nagrodzonych trzeba gwiazdkami 5 produktów pochodzi z Europy, a jeden z nich reprezentuje gospodarza imprezy czyli Danię.

Co oznaczają gwiazdki?

Jedna gwiazda oznacza, że produkt lub jego część, jest istotnie innowacyjna w stosunku do poprzedniej wersji produktu. Nie wystarczy jednak, że produkt ma inną wielkość w porównaniu do poprzedniej wersji, a także nie wystarczy, że jest to nowość w ofercie producenta.

Dwie gwiazdki oznaczają, że nagrodzony nimi produkt jest istotnie zmieniony i oferuje wzrost wydajności w stosunku do poprzednich lub istniejących już na rynku rozwiązań.

Trzy gwiazdki oznaczają natomiast, że nagrodzony produkt ma nową zasadę działania lub jest zupełnie nową konstrukcją na rynku i w znaczący sposób poprawia efekt pracy, jej ergonomię, komfort lub też ma pozytywny wpływ na komfort pracy lub klimat czy środowisko.

Szereg innowacyjnych maszyn znajdziecie na www.gieldarolna.pl