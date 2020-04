Agroperfekt zmienia markę

Jak mówi stare powiedzenie, pewne w życiu są tylko zmiany. Dotknęły one także firmę Agroperfekt z Kisielic, która wraz z poczatkiem lutego została dilerem ciągników marki Steyr.

Przez ostatnie 10 lat Agroperfekt był dilerem ciągników marki Valtra produkowanych przez koncern AGCO. Jak podkreśliła w oficjalnym komunikacie firma Agroperfekt, do rezygnacji ze sprzedaży ciągników Valtra został zmuszona w związku z reorganizacją dystrybucji marek AGCO. Warunkiem przedłużenia umowy dilerskiej była rezygnacja ze sprzedaży maszyn marek nienależących do koncernu, których firma z Kisielic była do tej pory dystrybutorem (Pöttinger, McHale, Joskin, Krukowiak czy Maschio-Gaspardo.

Wyżej wspomniane warunki były nie do zaakceptowania. Tak więc od pierwszych dni lutego firma Agroperfekt została dilerem ciągników marki Steyr. Oczywiście co podkreśliła firma z Kisielic, wszyscy którzy do tej pory zakupili ciągniki Valtra mogą liczyć na pełną pomoc i obsługę na najwyższym możliwym poziomie.