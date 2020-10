Agrotech 2020 już za miesiąc

Targi Kielce już po raz 26. organizują Międzynarodowe Targi Techniki Rolnej Agrotech. Póki co, organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie się odbędzie – w dniach 6-8 listopada.

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, marcowe wydarzenie zostało bowiem przełożone na listopad z powodu pandemii COVID-19. Jednak, jak zapewniają organizatorzy, choć termin jest nietypowy, wydarzenie idealnie wpasuje się w potrzeby rolników i przedsiębiorców.

Targi Agrotech odbywają się w szczególnych warunkach. Pandemia zmusza organizatorów do zachowania wyjątkowych środków bezpieczeństwa.

- Podczas każdej wystawy organizowanej przez nasz ośrodek obowiązują ściśle określone procedury. Każda osoba wchodząca na teren targów zostaje poddana kontroli. Po wypełnieniu ankiety epidemiologicznej goście przechodzą przez bramkę dekontaminacyjną. Podczas wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, a artykuły higieny osobistej można kupić w wyznaczonych punktach. Częstej dezynfekcji poddawane są także klamki, poręcze i barierki, a więc miejsca, które dotykają zwiedzający – zapewnia Marta Brzezińska, specjalista ds. public relations Targów Kielce.

Jak co roku wystawie Agrotech będą towarzyszyć także Horti-Tech (Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych) oraz Las-Expo poświęcone branży drzewnej.

Targi Agrotech to doskonała okazja do zapoznania się z najnowszą ofertą branży rolnej. Wystawa skierowana jest do wszystkich – zarówno osób, prowadzących małe, przydomowe gospodarstwa, jak i dużych przedsiębiorców, uprawiających wielohektarowe pola czy trudniących się hodowlą zwierząt na szeroką skalę.