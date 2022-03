Agrotech 2022: Nowości w ładowarkach JCB

JCB kojarzy się rolnikom z maszynami budowlanymi i szybkim oraz mocnym traktorem Fastrac. To wszystko prawda, ale oprócz zabezpieczenia tych segmentów JCB ma w ofercie kilka ciekawych ładowarek do zastosowań w rolnictwie.

Na Agrotech 2022 na stoisku Agrihandlera - przedstawiciela firmy JCB w Polsce - można było zobaczyć traktor Fastrac 4160, ładowarkę kołową JCB WLS 403 Agri oraz ładowarkę teleskopową JCB 538-60 Agri Xtra.

Nowy Fastrac już wkrótce

W Kielcach pokazano ciągnik JCB Fastrac 4160. Jak zapewnia importer w tym wypadku osiągi i wydajność wkraczają na nowe poziomy. Podstawowe zalety maszyny to większe prędkości robocze, liczne punkty zawieszania osprzętu oraz unikalne, w pełni niezależne, samopoziomujące zawieszenie i masa rozłożona równo na obie osie (50:50).

4160 to najsłabszy traktor w gamie JCB. Jak na tę serię można powiedzieć, że dysponuje zaledwie 162 KM. Inne traktory serii produkowanej od 1991 r. mogą pochwalić się mocą od 192 KM do 348 KM. Oczywiście siłę najsłabszego Fastraca traktujemy z małym przymrużeniem oka, bo 162 KM to zdecydowanie zadowalająca moc w tym wypadku. Wystarczy powiedzieć, że maszyna potrafi rozpędzić się do 60 km/h i posiada moment obrotowy w wysokości 750 Nm.

Na stoisku Agrihanldera zaprezentowano Fastraca 4160, fot. K.Pawłowski

Jednak tym razem nie będziemy zajmować się ciągnikami Fastrac, które wkrótce mają być zmodernizowane i wtedy przyjdzie czas na nieco więcej szczegółów dotyczących traktorów JCB.

Warto jednak dodać, że przedstawiciel firmy Agrihandler poinformował nas, że jeśli byśmy chcieli mieć własny traktor JCB jeszcze w tym sezonie to termin oczekiwania nie jest długi i wynosi w tej chwili około 4 miesięcy.

Jeszcze więcej JCB

JCB to nie tylko Fastrac. Oprócz traktora na targach zostały zaprezentowane także ładowarki, czyli produkt z którego najbardziej słynie angielska firma.

Nowa ładowarka kołowa JCB WLS 403 Agri to jeden z bardziej popularnych modeli, zbudowany w oparciu o 45 lat doświadczeń brytyjskiej firmy. W wyposażeniu znajdziemy m. in. osie ZF i pompy hydrauliczne Bosch Rexroth. Wszystko schowane w kompaktowym i zwinnym nośniku narzędzi, który można kupić w dwóch mocach (25 KM i 50 KM).

JCB WLS 403 Agri, fot. K.Pawłowski

Zaprezentowana na targach ładowarka to najmniejsza z oferowanych maszyn tego typu w gamie JCB. O maszyny w tych wymiarach najczęściej pytają rolnicy.

Drugą maszyną pokazaną w Kielcach była ładowarka teleskopowa JCB 538-60 Agri Xtra wyposażona w kabinę CommandPlus i nowy silnik własnej konstrukcji.

W tym wypadku zaprezentowano największą maszynę z katalogu. Ładowarka posiada moc 150 KM, udźwig 6 ton i wysokość podnoszenia 8 metrów. Jednostka napędowa to konstrukcja JCB i jest nową jednostką w gamie.

Ładowarka teleskopowa JCB 538-60 Agri Xtra, fot. K.Pawłowski

Nowa ładowarka teleskopowa ma o 12 proc. większy rozmiar, aby zapewnić najlepszą w klasie objętość kabiny, o 50 proc. mniejszy hałas w kabinie od poprzedników i najlepszy w swojej klasie poziom hałasu na poziomie 69 dBA oraz dysponuje o 14 proc. większą widocznością do góry dzięki nowej, jednoczęściowej zakrzywionej szybie.

Więcej o ładowarkach opowiada Piotr Michalczak - opiekun regionalny JCB na terenie Polski. My dodamy, że na ładowarki czeka się niestety kilka, długich miesięcy.

We are the robots

Na stoisku firmy Agrihandler zaprezentowano także roboty Naio OZ oraz Naio Dino, o których przeczytacie w osobnym artykule.

Oprócz tego pokazano siewnik Cameleon, opryskiwacz CHD DG4027 oraz sprzęty firmy Elho - kamieniarkę Scorpio 550 SF oraz ścielarkę Rotor Cutter 1800.