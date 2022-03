Agrotech 2022: Sprawdziliśmy terminy dostaw maszyn

Jesteśmy na targach Agrotech w Kielcach. Sprawdziliśmy jak zmieniły się terminy oczekiwania na maszyny. Czy da się kupić ciągnik z dostawą na ten sezon?

Najdłużej czeka się na ciągniki skomplikowane technicznie i naszpikowane elektroniką. Są firmy w których termin oczekiwania wynosi nawet 16 miesięcy. Lepiej sprawa dostaw wygląda u nieco mniejszych producentów, którzy większość podzespołów produkują w siebie lub w granicach swojego kraju.

Zetory są, ale nie wszystkie

Do tej pory Zetor słynął z silników własnej konstrukcji i w związku z tym problem dostępności Czechów raczej nie dotyczył. I dalej tak jest w przypadku serii ciężkiej Crystal oraz z Proximą wyposażoną w silniki Zetora Stage IIIB. Gorzej jest z innymi modelami. Na Majory wyposażone w jednostki Deutz AG trzeba poczekać nieco dłużej – w tej chwili są realizowane zamówienia z października.

Na Fendty trzeba czekać nawet rok, fot. K.Pawłowski

Nowy model Proximy z Deutzem (Stage V) pod maską do sprzedaży wejdzie najprawdopodobniej w październiku br. Jeśli chodzi o małe ciągniki dostarczane Czechom z Korei to w tej chwili po prostu ich nie ma.

New Holland, Deutz-Fahr i Fendt

U lidera sprzedaży w Polsce, firmie New Holland, na ciągniki średnio czeka się pół roku, zaś zamówione dziś kombajny dostaniemy dopiero w przyszłym roku.

Na Deutz-Fahr trzeba czekać 3 - 4 miesiące, fot. K. Pawłowski

Znacznie szybciej dostaniemy maszyny zamówione w firmie Deutz Fahr, gdzie większość modeli może przyjechać do klienta po 3 – 4 miesiącach. Zamówione kilka tygodni temu kombajny niemieckiej firmy dotrą do klientów jeszcze na tegoroczne żniwa.

U innego niemieckiego producenta, firmie Fendt, trzeba poczekać na wymarzony ciągnik nieco dłużej. Maszyny większe to okres nawet jednego roku lub nawet dłużej. Ciągniki mniejsze będą u nas za około 10 miesięcy.

Argo produkuje na bieżąco

Problemu z dostępnością nie mają marki należące do koncernu Argo. Zarówno McCormick jak i Landini są produkowane w całości we Włoszech, co ułatwia proces kompletacji maszyn. Dlatego jeśli zamówimy maszyny tych marek możemy cieszyć się nowym sprzętem już po 3 miesiącach od złożenia zamówienia.

Na marki koncernu Argo nie trzeba czekać długo, fot. K.Pawłowski

Podobne terminy co w Argo występują w przypadku mocnego i efektownego JCB Fastrac. Znacznie dłużej poczekamy na ładowarki teleskopowe i kołowe angielskiej firmy.

Jeśli zaś chcemy się wyróżnić na polu to w ciągu ok. 4 miesięcy od zamówienia możemy mieć nowego i przygotowanego specjalnie dla nas Unimoga w wersji rolniczej.