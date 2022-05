Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne żniwa. Sprawdzamy zatem, czy decydując się dzisiaj na zamówienie silosu w największych firmach, mamy jeszcze szansę na dostawę i montaż przed rozpoczęciem zbiorów?

Ostatnie lata pokazują, że na zmagazynowaniu ziarna i jego późniejszej sprzedaży poza sezonem można niejednokrotnie zarobić więcej, niż na samym wyprodukowaniu płodów rolnym. Nie dziwi zatem fakt, że coraz większa rzesza rolników mocno inwestuje we własne magazyny zbożowe.

Stawiam na silosy zbożowe

Silosy zbożowe już na dobre zadomowiły się w krajobrazie naszego rolnictwa. Są one bowiem bezkonkurencyjne w kategorii efektywnego magazynowania płodów rolnych na ograniczonej powierzchni. Coraz częściej na wsiach widujemy nie tylko pojedyncze silosy, ale i całe baterie silosów z wydajnymi systemami załadunku.

A co jeśli aktualnie rozważamy zakup silosu? Czy firmy wyrobią się z ich dostarczeniem oraz zamontowaniem przed rozpoczęciem prac żniwnych? Sprawdźmy to.

Silosy Bin

Z informacji przekazanych przez firmę Bin, wynika że w zeszłym roku, gdy wystąpiły problemy z dostępnością stali oraz gdy ceny blachy wystrzeliły w górę, równolegle wzrosło także zapotrzebowanie na silosy, w efekcie Bin wyprodukował dużo więcej silosów, niż w latach wcześniejszych.

Inwestuj w swoje gospodarstwo, zobacz jakie to proste!

- W tej chwili najczęściej sprzedające się silosy to te o pojemności od 60 do 130 ton. Średnia pojemność cały czas rośnie. Zmienia się struktura gospodarstw, często jest tak, że stają się one coraz większe, zmechanizowane. Do tego doszło osiąganie większej wydajności plonów, co wpływa na większe potrzeby magazynowania ziarna. Większy silos wymaga sprawnego systemu załadunku i rozładunku co oczywiście poprawia użytkowanie, ale również podnosi koszt – zaznacza Karol Pawłowski, reprezentujący markę Bin.

Chcesz rozwinąć swoje gospodarstwo? Sprawdź jak to zrobić!

Jak twierdzi Pawłowski, dzięki pracy całego zakładu na pełnych obrotach , istnieje jeszcze możliwość zamówienia silosu, aby ten został postawiony przed żniwami. Dodaje on jednak, iż jest to aktualnie ostatni dzwonek na podjęcie takiej decyzji.

Silosy Unia

Chcąc obecnie dokonać zamówienia na silosy w firmie Unia, należy liczyć się z ok. 8-tygodniowym czasem oczekiwania. Oznacza to, że producent powinien wyrobić przed żniwami zarówno z dostawą, jak i montażem silosów.

Nadmieńmy jednak, iż ten czas oczekiwania dotyczy silosów z linii Farma o pojemności do 250 t włącznie. W przypadku większych silosów, czy też ich baterii terminy realizacji będą dłuższe.

- Tegoroczna sprzedaż silosów z linii Farma jest stabilna względem choćby roku poprzedniego. Zauważamy za to spory wzrost zainteresowania dużymi obiektami, bateriami silosów przeznaczonych dla przemysłu, czy choćby podmiotów skupowych – wyjaśnia Marek Smutek, odpowiedzialny w firmie Unia za silosy oraz czyszczalnie.

Silosy Michał

Jak twierdzi producent, czas oczekiwania na silosy zbożowe Michał jest uzależniony od ich rodzaju.

- Część zbiorników przewozimy zmontowane w całości samochodem wyposażonym w HDS. Po dostarczeniu ich do inwestora są kotwiczone do przygotowanego wcześniej fundamentu i gotowe do użytku. Wówczas termin realizacji wynosi do 4 tygodni – zaznacza Ilona Gęsiewska, kierownik działu handlowego firmy Michał.

W przypadku pozostałych silosów zbożowych termin realizacji jest uzależniony nie tylko od ich ilości i tonażu, lecz przede wszystkim od indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań skonfigurowanych według potrzeb klienta.

Jak zapewnia Gęsiewska, aktualne zamówienia na pojedyncze silosy zbożowe firma jest w stanie zrealizować do połowy lipca, a więc przed tzw. dużymi żniwami.