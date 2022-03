Aktualne ceny na stacjach paliw (galeria)

Aktualne ceny paliw zmieniają się w zastraszającym tempie. Postanowiliśmy zebrać informacje z terenu i zaprezentować, o ile uszczupli nas obecnie wizyta na stacjach paliw w całym kraju.

Jeszcze nie tak dawno, bo na początku lutego mogliśmy zatankować olej napędowy za nawet 5,30 zł/l. Dziś ta wartość wydaje się wręcz nierealna, obserwując to, co aktualnie dzieje się na stacjach paliw.

Aktualne ceny paliw

W Tarnobrzegu (województwo podkarpackie) najczęściej obserwowana cena podstawowego diesla wynosi magiczne 7,99 zł/l, z kolei za olej napędowy premium przyjdzie nam zapłacić ok. 8,20 zł/l.

W pobliskim Sandomierzu (woj. świętokrzyskie), ceny są dość mocno zróżnicowane - startują od poziomu 7,76 zł/l i na ogół dobijają do pułapu 7,99 zł/l.

Co również warte odnotowania, na nieco mniejszych, często prywatnych stacjach ceny są wyższe o nawet kilkadziesiąt groszy na litrze.

Oznacza to, że w ciągu zaledwie kilku dni średnie ceny wzrosły w tym rejonie o ok. 1 zł/l.

Co w pozostałych rejonach kraju?

Podobne obserwacje poczynił nasz kolega redakcyjny - Artur Tłustochowicz. Odnotował on, że w Częstochowie, w ciągu zaledwie kilku dni cena diesla wzrosła z 7,03 do 8,19 zł/l.

Na swoich mediach społecznościowych Rolnik NIEprofesjonalny informował, że w jego rejonie (woj. kujawsko-pomorskie) aktualna cena oleju napędowego przy zamówieniach hurtowych wynosi 8,80 zł/l.

Jeśli zaś chodzi o ceny paliw za granicą, to również one nie napawają optymizmem. Dla przykładu w miejscowości Palettenberg w Niemczech za diesla zapłacimy aktualnie 2,27 euro/l, co przy aktualnym kursie (1 euro = 4,77 zł) daje nam kwotę prawie 11 zł/l!

Nie idzie ludzkiego zdjęcia zrobić albo ja nie umiem. Niemcy, Palettenberg. Ceny:

Gaz-0.99€

Diesel-2.27€

Benzyna- 2.15, 2.21 i 2.28€ pic.twitter.com/ZLDQ1ZG0iT — Adrian Czubaszek (@AdrianCzubaszek) March 9, 2022

A co z dostępnością?

Dobrą wiadomością na tle tych przytłaczających informacji o rosnących cenach jest fakt, że na żadnej z przez nas odwiedzonych stacji nie występują braki w paliwie.

Część stacji wciąż informuje o braku możliwości tankowania do zbiorników zewnętrznych, a chociażby na stacjach Orlenu znaleźliśmy aktualne informacje o obowiązujących limitach tankowania.

Aktualne limity tankowania na stacjach Orlen fot. Tomasz Kuchta

Wynika z nich, że pojazdy rolnicze i pokrewne mogą jednorazowo zatankować maksymalnie 300 l, samochody ciężarowe maksymalnie 500 l, a auta osobowe do 50 l.

A jakie ceny obowiązują na stacjach paliw w Waszym rejonie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!