Akumulator zimą – demontować czy nie?

Podziel się

Jak należycie zadbać o akumulator przed spoczynkiem zimowym? fot. KH

Częstą praktyką przy sezonowym spoczynku silnikowych maszyn rolniczych jest demontaż akumulatora i przeniesienie go do cieplejszego pomieszczenia. Czy taka praktyka jest warta naśladowania, a jeśli tak, to czy aby na pewno w każdych warunkach?

PARTNER SERWISU

W jakich sytuacjach warto postawić na demontaż akumulatora z maszyny?

O czym należy wiedzieć przy wyciąganiu baterii z nowszych maszyn?

Jeśli akumulator zostaje na swoim miejscu, to o czym wówczas pamiętać? Co do zasady, możemy powiedzieć iż rolnicy w kwestii zimowej obsługi akumulatora dzielą się na trzy grupy. Pierwsza z nich zupełnie zapomina o tym elemencie i o jego obecności przypomina sobie dopiero przy kolejnych żniwach, druga grupa rolników stawia na demontaż baterii przed zimą, a trzecia pozostawia akumulator na swoim miejscu, jednak dba o niego należycie i regularnie sprawdza jego poziom naładowania. Jak łatwo się domyślić, pierwszej strategii racjonalnie myślący rolnicy nie powinni naśladować, aczkolwiek dwie kolejne już jak najbardziej.

To jest artykuł dostępny dla zalogowanych użytkowników! Zaloguj się aby czytać dalej Lub załóż darmowe konto , dzięki któremu uzyskasz dostęp do unikalnych treści Farmer.pl!