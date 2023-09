Odpowiednikiem kat. T są uprawnienia B+E. Uzyskanie B+E poprzedza pełny kurs na samą kat. B. fot. pixabay

Dla tych, którzy chcą pracować ciągnikiem z dużymi przyczepami i mają już prawo jazdy kat. B, wystarczy wykonać kurs doszkalający kat. B+E i zdać egzamin. Ile to kosztuje i co trzeba wiedzieć zanim zaczniemy starania o nowe uprawnienia?

Z punktu widzenia prowadzenia maszyn rolniczych kat. B+E to odpowiednik kat. T. Różnica polega na tym, że o uprawnienia kat. T można ubiegać się od już mając ukończone 16 lat.

Jakimi maszynami można jeździć z kat. B

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, posiadanie prawa jazdy kat. B uprawnia do poruszania się w Polsce ciągnikami rolniczymi (bez względu na masę) wyposażonymi w lekką przyczepę. Lekką, czyli taką, której masa własna nie przekracza 7,5 t.

Aby kierować zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego przyczep, należy już mieć kat. B+E.

Kierujący, który nie ma uprawnień może zostać ukarany grzywną nawet do 30 tys. zł. Jeszcze poważniejsze konsekwencje mogą pojawić się, jeśli spowoduje kolizję lub wypadek. fot. pixabay

Jak uzyskać prawo jazdy kat. B+E

Warunkiem uzyskania uprawnień B+E jest w pierwszej kolejności zdanie egzaminu na kat. B. Nie ma możliwości by otrzymać prawo jazdy B+E na jednym kursie.

Na szczęście na kursie kat. B+E nie wymaga się zaliczania części teoretycznej. Kurs, tak samo jak i późniejszy egzamin, składa się wyłącznie z części praktycznej – na placu i w ruchu miejskim.

Po 15 h zajęć i zdaniu egzaminu wewnętrznego, szkoła aktualizuje złożony wcześniej przez kandydata PKK (profil kandydata na kierowcę). Co ważne, jest on przydzielany osobno, dlatego nie wystarczy ten, uzyskany przez kursem na prawo jazdy kat. B.

Po tych formalnościach, można zapisać się na egzamin państwowy. Aby zostać do niego dopuszczonym trzeba wnieść standardową opłatę (ok. 200 zł), dostarczyć PKK i wylegitymować się dowodem osobistym.

Jak wygląda egzamin na kat. B+E

Podczas egzaminu można się spodziewać zadań na placu manewrowym, na którym wyznaczane są takie zadania do wykonania jak:

Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu

Podpięcie przyczepy

Uruchomienie pojazdu, włączenie świateł

Jazda po łuku

Ruszanie z miejsca

Oraz dwa losowe manewry: może to być parkowanie przodem lub tyłem, ruszanie pod górę, skośne i prostopadłe parkowanie.

Po zaliczeniu tej części, egzamin przenosi się miasta. Poruszanie się w ruchu drogowym przebiega tak, jak przy kat. B. Warto podkreślić, że egzamin odbywa się samochodem osobowym lub dostawczym z przyczepą towarową na haku.

Koszt prawa jazdy kat. B+E to 1800-2300 zł. Zanim zdobędzie się uprawnienia, trzeba zdać kat. B. fot. Szkoła Kierowców TEST Grudziądz

Ile kosztuje prawo jazdy B+E

Koszt samego prawa jazdy kat. B to wydatek rzędu ok. 3000 zł w zależności od regionu i warunków samej szkoły. Należy tez pamiętać o dodatkowych opłatach – orzeczenie lekarskie, opłata za egzamin i wydanie prawa jazdy to koszt ok. 500 zł

Uzupełnienie uprawnień o kat. B+E to koszt między 1500 zł do nawet 2300 zł.

Przykładowe ceny w z różnych regionów Polski przedstawiają się następująco:

śląskie - 2200

mazowieckie – 1800

łódzkie – 1700

pomorskie – 2300

małopolskie – 2000

Grzywna za brak prawa jazdy

Za brak uprawnień ustalone są grzywny. Najmniejsza stawka wynosi 1500 zł, ale widełki pną się aż do nawet 30 tys. zł. Ale to nie wszystko – operator bez odpowiedniego prawa jazdy może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.