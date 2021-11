Amazone C-Mix: gęsiostopka do płytkiej uprawy gleby

Płytka uprawa gleby ma coraz większe znaczenie ze względu na rosnące wymagania odnośnie higieny pola oraz procedury oszczędzające wody powierzchniowe. Właśnie do takiej uprawy została zaprojektowana gęsiostopka Amazone C-min, dostępna również w wersji HD o wysokiej odporności na ścieranie.

Płytkie podcinanie gleby na całej powierzchni nie tylko zwalcza chwasty oraz powoduje ich wysiew ale też przerywa podsiąkanie kapilarne w płytkich warstwach. Dzięki temu wody gruntowe są oszczędzane dla kolejnej uprawy.

Amazone C-Min: do płytkiej uprawy

W obszarze kultywatorów najodpowiedniejszym narzędziem do płytkiej i całopowierzchniowej uprawy gleby jest gęsiostopka. W porównaniu z redlicami skrzydełkowymi gęsiostopka umożliwia znacznie płytszą pracę.

W przypadku kultywatorów z linii Cenio i Cenius, Amazone oferuje gęsiostopkę C-Mix o szerokości 320 mm. Przy maksymalnym odstępie śladów redlic 30 cm zachodzą one na siebie o 2 cm. Gwarantuje to we wszystkich warunkach równomierne podcinanie gleby na całej powierzchni.

Dodatkowo gęsiostopka C-Mix, jak zapewnia producent, na całej szerokości jest ustawiona bardzo płasko, dzięki czemu biegnie równolegle do gleby na całej powierzchni, zapewniając płytkie cięcie. Chwasty i samosiewy są odcinane równo, dzięki czemu szybko wysychają.

Aby uzyskać optymalny rezultat uprawy, bardzo ważny jest stan zużycia redlic. Aby zapewnić ich długą żywotność, Amazone oferuje teraz gęsiostopkę również w wersji HD o wysokiej odporności na ścieranie.

Jest ona wyposażona w dodatkowe, nalutowane płytki z węglików spiekanych, które same ostrzą się podczas procesu uprawy. Dzięki temu żywotność redlic znacznie się wydłuża, co gwarantuje stale precyzyjny rezultat pracy.