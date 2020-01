Amazone Cenio - nowy, uniwersalny kultywator

Niemiecki producent zaprezentował niedawno nową maszynę w swojej ofercie – jest to 3-belkowy, kompaktowy kultywator Cenio.

Lekki, a zarazem uniwersalny kultywator mulczujący jest uzupełnieniem oferty zawieszanych kultywatorów Amazone.

„Młodszy brat” kultywatora Cenius

Kultywator Cenio oferowany jest w trzech szerokościach roboczych: 3 m, 3,5 m oraz 4m w sztywnej wersji, a zapotrzebowanie na moc wynosi od 105 do 190 KM. W kultywatorze zastosowano bardzo wytrzymałą i solidną ramę, jednak mimo to, Cenio wymaga znacznie mniejszej siły udźwigu, aniżeli inne kultywatory. Uprawa gleby dzięki temu będzie możliwa przy użyciu małych i średnich ciągników.

Szeroki zakres zastosowań

Producent deklaruje możliwość wykorzystania kultywatora na głębokości roboczej od 5 do 25 cm, a więc zarówno w płytkiej uprawie ścierniska, jak i w średnio głębokim mieszaniu oraz spulchnianiu gleby. Sworznie kategorii 3 w punktach połączenia na dźwigniach dolnych są obracane do wewnątrz lub na zewnątrz w celu szybkiej zmiany kategorii 3 na 3N.

Dzięki dwóm punktom połączenia o różnej wysokości zarówno dla łącznika górnego, jak i dźwigni górnych kultywator z ciągnikiem oferują dużą elastyczność dla operatora. Poprzez takie rozwiązanie nawet w przypadku mniejszych ciągników będzie można osiągnąć optymalną linię ciągu oraz dużą wysokość podnoszenia.

Optymalne spulchnienie gleby i wymieszanie resztek pożniwnych

Rozstaw elementów roboczych co 30 cm pozwala na pracę bez zapychania się nawet przy dużych ilościach resztek pożniwnych. Kultywator dostępny jest w dwóch wersjach: w wersji Cenio Special wyposażony jest w sworznie ścinalne.

Dla bardziej wymagających użytkowników producent przewidział wersję Cenio Super z nowo zaprojektowanym automatycznym zabezpieczeniem przed kamieniami. Głębokość robocza pola zębów może być regulowana mechanicznie lub opcjonalnie hydraulicznie.

Jak zapewnia producent, kultywator Cenio jest łatwy w uciągu, a tym samym oszczędny pod względem zużycia paliwa. Zęby Cenio mają grządziel dobrze znaną z kultywatora Cenius.

Wyrównanie i zagęszczenie

Do równania podłoża za zębami użytkownicy mają do wyboru opcjonalne stalowe elementy sprężyste, a także ząbkowane, wklęsłe talerze o średnicy 410 mm. Te drugie szczególnie nadają się do pracy w warunkach dużego udziału resztek pożniwnych. Dodatkowo maszyna może być wyposażona w wał zagęszczający – do wyboru jest aż 10 różnych typów. W razie potrzeby kultywator Cenio może zostać wyposażony w nabudowany siewnik do poplonów GreenDrill 200.