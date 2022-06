Grupa Amazone zwiększyła inwestycje w holenderskim start-upie AgXeed B.V. projektującym autonomiczne maszyny rolnicze. Drugim partnerem inwestycyjnym uczestniczącym w projekcie jest firma Claas. Czy taki projekt może nie wypalić?

Intensyfikacja udanej współpracy oznacza, że Amazone stał się partnerem strategicznym dla start-upowej firmy AgXeed. Oczywiście cel jest jeden - dalszy rozwój maszyn Amazone pod kątem ich autonomicznej pracy w polu.

Ważnym punktem współpracy, szczególnie dla rolników, jest zobowiązanie inżynierów do stosowania otwartych interfejsów w celu zapewnienia pełnej kompatybilności i możliwości podłączenia maszyny z ciągnikiem oraz osiągnięcia maksymalnych korzyści dla obu stron. Z pewnością tego oczekują klienci na całym świecie. Czy uda się znaleźć najlepsze rozwiązanie na rynku? Dzięki współpracy AgXeed, Claas i Amazone jest to możliwe.

Robotyzacja to przyszłość

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że przyszłość jest dziś, a robotyzacja rolnictwa właśnie trafia pod strzechy i wkrótce (czyli za kilka, kilkanaście lat) stanie się normalnością. Autonomiczne platformy AgXeed idealnie pasują do oferty produktów Amazone. Połączenie minimalnego nacisku na podłoże, idealnego rozkładu masy i elastycznych przestrzeni agregatowania otwiera nowe możliwości w zakresie budowy inteligentnych rozwiązań dla rolnictwa.

FTender 1600, fot. mat. prasowe

AgBot z podwoziem gąsienicowym testowano już w ostatnich latach w połączeniu z techniką uprawy gleby i siewu firmy Amazone. Wyniki pracy były obiecujące.

Oprócz uprawy gleby i siewu, nowy 4-kołowy AgBot może być również używany z rozwiązaniami Schmotzer Hacktechnik do mechanicznego zwalczania chwastów. Ponadto, uniwersalne systemy zbiorników przednich FTender do nasion i nawozów oraz FT-P do środków ochrony roślin i nawozów płynnych można łączyć z różnymi maszynami zawieszanymi Amazone w zależności od zastosowania. Różne systemy czujników monitorują i analizują proces pracy.

Autonomiczny sprzęt to przyszłość rolnictwa. Skoro większość firm inwestuje w tego rodzaju start upy oznacza to, że wkrótce maszyny zaczną nas wyręczać, fot. mat. prasowe

Dla rolnika, kierownika gospodarstwa lub po prostu użytkownika zastosowanie autonomicznych systemów rolniczych oznacza w ostatecznym rozrachunku większą swobodę w zarządzaniu agronomicznym i strategicznym w przedsiębiorstwie. Poza tym może wyręczyć kilkoro pracowników o których w ostatnich latach nie jest łatwo.

Inni też inwestują w maszyny autonomiczne

Amazone i Claas to nie jedyne firmy inwestujące w nowoczesne start-upy. Koncern CNH Industrial otworzył nowe centrum inżynieryjne w Scottsdale w Arizonie. Obiekt ten będzie wspierać szybki rozwój firmy Raven, która ma się specjalizować w budowaniu technologii rolnictwa precyzyjnego.

Krone i Lemken cały czas testują wspólny ciągnik autonomiczny, podobnie robi już John Deere. AGCO zainwestowało w firmę technologiczną Appareo Systems koncentrującą się na urządzeniach i systemach komunikacyjnych, monitorujących, wykrywających, śledzących i kontrolujących wykorzystywanych w branży rolniczej i lotniczej, a także w innych branżach terenowych. Zaś Kubota wspiera amerykańskie start upy FarmX i Bloomfield Robotics.

Inwestycje, projekty, zadania i inne koncepcje największych firm na rynku można wymieniać w nieskończoność. Takich przykładów będzie coraz więcej.