17.02.2023 r., w wieku 90 lat, zmarł udziałowiec i długoletni Prezes firmy Amazone prof. Heinz Dreyer – przedsiębiorca i wynalazca z branży rolniczej.

Dr Heinz Dreyer przez długie dziesięciolecia nadawał kierunek zrównoważonemu rozwojowi grupy Amazone. Od momentu dołączenia do kierownictwa firmy w 1958 r. poświęcił się z zaangażowaniem badaniom i rozwojowi produktów.

Wynalazca branży rolniczej

To dzięki niemu – odnoszącemu sukcesy pionierowi w branży rolniczej – powstało wiele przyszłościowych wynalazków i patentów. To on wynalazł pierwszy trzypunktowy dwutarczowy rozsiewacz odśrodkowy, na którym wzorowane były później prawie wszystkie rozsiewacze nawozów stosowane na świecie.

Wraz z jego śmiercią nasza rodzinna firma straciła wspaniałego wynalazcę z branży rolniczej i pełnego pasji przedsiębiorcę - mówią przedstawiciele firmy Amazone

Kolejnym przełomem było opracowanie konstrukcji siewników o większych szerokościach roboczych i wreszcie wynalezienie legendarnego siewnika Amazone D4 zawieszanego na ciągniku, który w krótkim czasie zapewnił przedsiębiorstwu pozycję lidera rynku także w tej dziedzinie.

Wyprzedzając swoje czasy, od 1975 r. koncentrował się na postępowej metodzie siewu bezpośredniego i wynalazł przełomową maszynę z redlicą dłutową. Jego osiągnięcia zostały wyróżnione pod wieloma względami. Z biegiem lat stworzył liczne wynalazki, które zostały nagrodzone wieloma medalami za postęp w branży rolniczej.

Przedsiębiorca z sukcesami

Sam dr Heinz Dreyer także otrzymał za swoją pracę wysokie naukowe odznaczenia i ważne tytuły honorowe.

Ta niepowstrzymana moc do tworzenia innowacji połączona z wysokimi wymaganiami co do jakości, a także partnerska komunikacja z rolnikami i naukowcami na całym świecie były kluczem do jego sukcesu.

Dr Heinz Dreyer z biegiem lat zaszczepił te idee Amazone w DNA całej organizacji. Ponadto zawsze zwracał uwagę na rodzinną atmosferę pracy we wszystkich obszarach.

W trzeciej generacji rodziny Dreyer dr Heinz Dreyer wniósł istotny wkład w budowę firmy i sprawił, że dzięki jego przedsiębiorczej wizji stała się ona światowym producentem z branży rolniczej. W centrum jego uwagi znajdowało się przy tym zawsze zagwarantowanie niezależnej ciągłości przedsiębiorstwa rodzinnego zarządzanego przez właścicieli.

Na początku roku 2005 przekazał swoje obowiązki kierownicze swojemu synowi dr. Justusowi Dreyerowi. Mimo to nadal zajmował się techniką siewu Amazone oraz optymalnym nawożeniem, a także utrzymywał intensywną współpracę ze szkołami wyższymi.

Odejście dr. Heinza Dreyera pozostawiło ogromną pustkę w naszym przedsiębiorstwie. Rodzina, całe kierownictwo przedsiębiorstwa oraz wszyscy pracownicy będą z szacunkiem kontynuować dzieło jego życia.

Heinz Dreyer poprowadził rodzinny biznes

Jako najstarszy syn inżyniera dyplomowanego Heinricha Dreyera, potomka założyciela Amazonen-Werke, dr Heinz Dreyer już wcześnie został wyznaczony przez ojca na swojego następcę. Studiował budowę maszyn na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, a po jego ukończeniu w 1956 r. działał na uczelni jako pracownik nieetatowy ze zleceniem badawczym od Federalnego Ministerstwa Rolnictwa (Bonn), aby pracować nad swoim doktoratem.

Musiał niespodziewanie przerwać plany zawodowe, gdy w listopadzie 1957 r. zmarł nagle jego ojciec. Od tego momentu dr Heinz Dreyer niezwłocznie dołączył do Amazonen-Werke razem ze swoim kuzynem Klausem Dreyerem i wraz z nim przejął kierownictwo nad przedsiębiorstwem. Nastąpiła konieczna rozbudowa firmy, a dr Heinz Dreyer ponownie podjął studia doktoranckie i w 1963 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen.

W 1960 r. ożenił się z córką przedsiębiorcy Magdaleną Teich z Dolnej Bawarii. Spośród czworga jego dzieci: Petry, Nicoliny, Konstancji i Justusa, Justus został jego następcą w zarządzie firmy.