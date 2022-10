Amazone Primera to sprawdzona konstrukcja umożliwiająca siew bezpośredni. Fot. M.Wołosowicz

Firma Tech-Kom zaprezentowała na targach Agro Show 2022 siewnik do siewu bezpośredniego Amazone Primera DMC. To znak, że w Polsce jest coraz mniej wody.

Jak podkreśla Michał Wojciechowski z Amazone, pierwsze konstrukcje będące protoplastami siewnika Primera DMC pracowały już w Niemczech na terenie Turyngii już w końcówce lat 80. ubiegłego wieku. Potem konstrukcja ewoluowała przechodząc w zaprezentowany na targach model. Jest to więc konstrukcja sprawdzona i popularna wszędzie tam, gdzie występują niedobory wody czyli w krajach takich jak Kazachstan czy niektóre części Rosji. W Europie maszyna cieszy się powodzeniem w krajach takich jak Anglia (gdzie są ciężkie gliniaste gleby), Hiszpania, Portugalia, Francja oraz Włochy.

Primera DMC jest produkowana w szerokościach roboczych od 3 do 12 m. Prezentowana na targach wersja o szerokości 6 m potrzebuje do pracy ciągnika o mocy minimum 240 KM. Dopuszczalna prędkość pracy siewnika dochodzi do 18 km/h.

Sercem siewnika są redlice dłutowe, które rozcinają wąski pasek gleby o szerokości około 2 cm, w tak utworzoną bruzdę odkładane są razem jedną redlicą typu (single shoot) zarówno nasiona jak i nawozy. Rozstaw redlic wynosi 18,75 cm i są one rozmieszczone w czterech rzędach oddalonych od siebie o prawie 90 cm.

Podziałka pomiędzy redlicami w jednym rzędzie wynosi 75 cm. Dzięki temu maszyna może pracować bez obawy o zapychanie nawet na polach z dużą ilością resztek pożniwnych. Siewnik można wyposażyć w trzy zbiorniki dozujące nasiona lub nawóz. Najmniejsza norma wysiewu jaką można ustawić wynosi 2 kg/ha.