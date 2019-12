Amazone świętuje sprzedaż 250 tysięcy siewników

Firmie Amazone wyprodukowanie tak imponującej liczby siewników zajęło 72 lata.

Te 72 lata to okres bardzo intensywnego rozwoju i poszerzania gamy oferowanych siewników.

Początek historii

Pierwszy w historii siewnik marki Amazone został opracowany w 1947 roku. Jego autorami byli inż. Heinrich Dreyer oraz P. Kademannem. Siewnik zyskał nazwę D1 i charakteryzował się szerokością roboczą na poziomie 2 metrów. Został on wyposażony w innowacyjne na tamte czasy koło wysiewające Elite, stosowane zarówno do siewu nasion drobnych, jak i normalnych. Była to istna rewolucja, gdyż maszyna ta pozwalała na wysiew poplonów bez konieczności wymieniania kół wysiewających, jak to miało miejsce w przypadku konkurencyjnych konstrukcji.

Pierwszy agregat aktywny

W roku 1966 inżynierowi Amazone połączyli doskonale wówczas znany siewnik D4 z broną wahadłową RE, tym samym była to pierwsza aktywna kombinacja uprawowo-siewna w ofercie niemieckiego producenta. Z kolei model D7, wprowadzony do sprzedaży w roku 1972 zyskał miano jednego z najlepiej sprzedających się siewników wszechczasów.

Rewolucja w wałach zagęszczających

W 1988 roku firma wprowadziła siewnik RPD DrillStar, a wraz z nim po raz pierwszy zaoferowano wał oponowy, który był wówczas jedyną alternatywą dla wszelkiego rodzaju wałów metalowych, prętowych i zębatych. Wał ten pozwalał na pasowe zagęszczenie gleby, które 10 lat później zostało zoptymalizowane poprzez wynalezienie wału pierścieniowego.

Pierwszy siewnik pneumatyczny

Firma Amazone, znana do tej pory głównie z siewników mechanicznych, w 1995 roku swoją ofertę poszerzyła o segment siewników pneumatycznych. Podstawą był zbiornik przedni z pneumatycznym dozowaniem oraz wałem. Całość dopełniał kultywator wirnikowy i zestaw redlic. Kolejną modyfikacją tego zestawu był popularny nabudowany siewnik AD-P, a następnie Centaya. W tym ostatnim można zastosować redlice jedno, lub dwutarczowe.

Siew bezpośredni

Dzięki wprowadzeniu siewnika do siewu bezpośredniego NT, oraz jego następcy Primera DMC, firma Amazone zaznaczyła swoją obecność w kolejnym segmencie rynku. Siewniki te doskonale nadawały się do siewu w mulcz, a także do siewu konwencjonalnego. Kolejnymi maszynami do siewu wielkopowierzchniowego były siewniki Cayena i Condor, które w ofercie niemieckiego producenta pojawiły się w ostatniej dekadzie.

Dzięki tym rozwiązaniom, firma Amazone może obecnie zaoferować swoim klientom bardzo szeroki wachlarz siewników, a także metod siewu, w szerokościach roboczych od 2,5 m do 15 m.