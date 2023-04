Amazone Tyrok Onland, czyli nowy pług do orki po caliźnie

Nowy pług Amazone Tyrok Onland, fot.Amazone

Nowe pługi Amazone Tyrok są dostępne z 7, 8 lub 9 korpusami i są przeznaczone do współpracy z ciągnikiem o mocy do 400 KM. Mogą być używane zarówno w tradycyjnej orce w bruździe, jak i "on land".

Wielkość ciągnika i ogumienie decydują między innymi o tym, czy możliwa jest orka w bruździe, czy po caliźnie – czyli poza bruzdą. Zwłaszcza w przypadku ciągnika gąsienicowego, z ogumieniem bliźniaczym lub szerokimi oponami powyżej 710 mm, jazda ciągnikiem w bruździe nie jest możliwa bez niekorzystnego ubijania częściowo przeoranej gleby. Czytaj więcej Orka wiosenna to zły pomysł Orka w bruździe lub po caliźnie – prosta zmiana Dużą zaletą orki po caliźnie jest zmniejszony nacisk na podłoże dzięki dużej powierzchni nacisku szerokich opon ciągnika i możliwości obniżenia ciśnienia w ogumieniu na czas pracy. W ten sposób występuje znacząca redukcja ubijania gleby co zapobiega powstawaniu podeszwy płużnej. Do tego tryb orki po caliźnie zapewnia lepszą linię uciągu dzięki mniejszemu ściąganiu na boki i skuteczniejszemu przenoszeniu sił. Korzystając z systemów GPS, można dodatkowo podnieść komfort pracy i zapewnić dokładne połączenie przejazdów. Stałe prowadzenie na tej samej głębokości zapewnia przednie kółko kopiujące, które bez przerwy ma kontakt z nieuprawioną glebą. Na rodzaj orki mają też wpływ inne czynniki, jak chociażby rodzaj i stan gleby. Z tego powodu bardzo ważna jest możliwość szybkiej zmiany pomiędzy orką po caliźnie i orką w bruździe. Jeśli powierzchnia gleby nie umożliwia optymalnego przenoszenia siły pociągowej z powodu deszczu lub wilgoci na polu, w każdej chwili jest możliwe szybkie przestawienie na tryb orki w bruździe. W tym celu wystarczy przestawić dźwignię hydrauliczną na ramieniu odwracającym. Czytaj więcej Amazone oferuje 7 lat gwarancji na powłokę lakierniczą w rozsiewaczach Konstrukcja - wzmocnione elementy Pług Amazone Tyrok Onland ma masywną ramę czworokątną o wymiarach 200x150x10 mm wykonaną ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Jak zapewnia producent, decydująca przewaga nad kwadratową ramą polega na tym, że prostokątna rama nie wygina się nawet przy twardym podłożu. Zapewnia to równomierną głębokość roboczą na całej długości i szerokości, co ma duże znaczenie zwłaszcza przy większych szerokościach roboczych.



Model Tyrok Onland wyróżnia również system SmartTurn. Na poprzeczniaku szybki proces obrotu jest hydraulicznie dwukrotnie zwalniany na krótko przed końcem tego procesu. Zapewnia to do efekt tłumienia, który oszczędza materiał przy wciąganiu cylindra. W przypadku wariantu Onland „rama” jest automatycznie dosuwana przed obrotem przez siłownik trybu orki po caliźnie, aby środek ciężkości podczas obrotu był położony możliwie nisko, a siły działające na ciągnik i pług – możliwie niewielkie. Czytaj więcej Pöttinger wprowadza wyposażenie "on land" do pługa Servo T 6000 Korpus pługa SpeedBlade Korpus pługa SpeedBlade z opatentowaną, bardzo dużą piersią odkładnicy, charakteryzuje zmniejszone zużycie. Przy zwiększeniu prędkości roboczej np. z 6 km/h do 8 km/h główny punkt zużycia automatycznie przesuwa się w kierunku środka korpusu pługa. Główny punkt zużycia, nawet przy dużych prędkościach, znajduje się na powiększonej piersi odkładnicy, a nie na samej odkładnicy. W pługu dostępne są różne kształty listew i korpusów, które można dobrać odpowiednio do konkretnego zastosowania. Kolejny detal: czubek lemiesza, przykrywa płat lemiesza i chroni połączenia. Dzięki temu sprytnemu rozwiązaniu nie dochodzi do gromadzenia się resztek roślin ani sznurka. Warto też wspomnieć o wytwarzaniu przez Amazone części trudniej ścieralnych przez zastosowanie specjalnego procesu hartowania "©plus". Jak zapewnia producent, dzięki większemu nawęgleniu stali części ścieralne do pługów Tyrok stały się znacznie twardsze i trwalsze. Regulacja pługa Model Tyrok Onland jest standardowo wyposażony w mechaniczną regulację szerokości pracy. Opcjonalnie można hydraulicznie i bezstopniowo dopasować szerokość roboczą do warunków bezpośrednio z kabiny ciągnika. Także w przypadku szerokości pierwszego korpusu możliwy jest wybór regulacji mechanicznej lub hydraulicznej. Zaletą jest w tym przypadku bezpośrednie połączenie siłownika pierwszego korpusu w przedniej części pługa, co zapewnia precyzyjne łączenie przejazdów podczas orki.

